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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCluade Mythos का पब्लिक वर्जन Fable 5 हुआ लॉन्च, जानिए कैसे है सबसे पावरफुल सिस्टम से अलग

Cluade Mythos का पब्लिक वर्जन Fable 5 हुआ लॉन्च, जानिए कैसे है सबसे पावरफुल सिस्टम से अलग

Claude Fable 5: एंथ्रोपिक ने अपने पावरफुल Claude Mythos मॉडल के पब्लिक वर्जन Claude Fable 5 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी का कहना है कि मिसयूज रोकने के लिए इसमें कई सुरक्षा उपाय किए गए हैं.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Jun 2026 12:49 PM (IST)
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  • अमेरिकी AI कंपनी एंथ्रोपिक ने Claude Fable 5 लॉन्च किया।
  • Fable 5 में Mythos जैसी क्षमताएं हैं, साथ सुरक्षित उपयोग नियंत्रण।
  • यह जटिल सॉफ्टवेयर, बड़े डेटा को समझकर लंबे कार्य संभालता है।
  • अत्यधिक शक्तिशाली Claude Mythos अभी सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं है।

Claude Fable 5: अमेरिकी एआई एजेंसी एंथ्रोपिक ने अपने पावरफुल साइबर सिक्योरिटी मॉडल Claude Mythos का पब्लिक वर्जन Claude Fable 5 लॉन्च कर दिया है. कंपनी का कहना है कि यह पब्लिक यूज के लिए सेफ है और इसमें कई सुरक्षा उपाय किए गए हैं. बता दें कि पिछले काफी समय से एआई कंपनियां एक के बाद एक पावरफुल मॉडल लॉन्च कर रही हैं. एंथ्रोपिक ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि वह पब्लिक यूज के लिए Mythos जैसा मॉडल लाएगी और अब इसे लॉन्च कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि यह Claude Mythos से कितना अलग है.

Claude Fable 5 में Mythos जैसी कैपेबिलिटीज- एंथ्रोपिक

एंथ्रोपिक का कहना है कि Claude Fable 5 में Mythos जैसी कैबेलिटीज हैं, लेकिन इसमें कई सेफ्टी कंट्रोल दिए गए हैं. इस कारण साइबर सिक्योरिटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कुछ मॉडल ट्रेनिंग एक्टिविटीज को डेडिकेटेड सेफ्टी सिस्टम के जरिए स्क्रीन किया जा रहा है. जब इस सिस्टम के पास कोई सेंसेटिव क्वेरी आएगी तो यह उस रिक्वेस्ट को एक कम कैपेबल Claude Opus 4.8 मॉडल के पास भेज देगा. इससे यूजर को उसके प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स मिल जाएगा और मिसयूज का भी खतरा नहीं रहेगा. नए मॉडल के बारे में बताते हुए एंथ्रोपिक ने कहा कि इस तरह के मॉडल को रिलीज करने के खतरे भी हैं. बिना सुरक्षा उपायों के Fable 5 की कैपेबिलिटीज का मिसयूज कर बड़ा नुकसान किया जा सकता है.

Claude Fable 5 की खास बातें क्या हैं?

एंथ्रोपिक का कहना है कि Fable 5 उसके अब तक के सारे पब्लिक एआई मॉडल्स से बेहतर है. यह मुश्किल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को हैंडल, विजुअल और बड़े डेटा को समझ और एनालाइज कर सकता है. इसके अलावा यह लाखों टोकन वाले लंबे टास्क के दौरान भी अपना फोकस मैंटेन रखता है. नया मॉडल एंथ्रोपिक की सर्विसेस और API के जरिए अवेलेबल है. 

पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है Claude Mythos

एंथ्रोपिक का साइबर सिक्योरिटी मॉडल Claude Mythos दुनियाभर में तहलका मचा रहा है. यह मॉडल इतना पावरफुल है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को चुटकियों में हैक कर सकता है. एंथ्रोपिक का कहना है कि अभी तक उसके समेत दुनिया की किसी भी कंपनी के पास Mythos के मिसयूज को रोकने का तरीका नहीं है. इसके चलते इसे पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं करवाया गया है. अभी भारत समेत दुनिया के कुछ ही देशों की चुनिंदा कंपनियों के पास इसकी एक्सेस है, जो इसकी मदद से अपने सिस्टम और सॉफ्टवेयर की खामियों का पता लगाकर उन्हें दूर कर रही हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 10 Jun 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
AI Model TECH NEWS Anthropic Claude Mythos
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