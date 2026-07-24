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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमेटा ग्लासेस से रिकॉर्ड कंटेट डालने वालों की खैर नहीं, इंस्टाग्राम लेगा यह एक्शन

मेटा ग्लासेस से रिकॉर्ड कंटेट डालने वालों की खैर नहीं, इंस्टाग्राम लेगा यह एक्शन

Instagram Meta Glasses Content: इंस्टाग्राम ने मेटा ग्लासेस से रिकॉर्ड किए गए कंटेट को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. अब चोरी-छिपे रिकॉर्ड किए गए वीडियो प्लेटफॉर्म से हटाए जाएंगे.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 24 Jul 2026 04:08 PM (IST)
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  • इंस्टाग्राम असहमति से रिकॉर्डेड कंटेंट हटाएगा, मॉस्सेरी ने कहा।
  • कई क्रिएटर्स मेटा ग्लासेस से लोगों के गुप्त वीडियो बनाते थे।
  • मेटा ग्लासेस रिकॉर्डिंग छिपाने पर कैमरा निष्क्रिय हो जाएगा।
  • फिर भी गोपनीयता को लेकर चिंताएं अभी भी बरकरार हैं।

Instagram Meta Glasses Content: मेटा ग्लासेस से रिकॉर्ड किए गए कंटेट को लेकर अब इंस्टाग्राम सख्ती बरतने जा रही है. दरअसल, कई क्रिएटर मेटा ग्लासेस का यूज करते हुए लोगों की सहमति के बिना उनके वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. ऐसे कंटेट को लेकर खूब विवाद हुआ था. इसे देखते हुए इंस्टाग्राम ने बड़ा फैसला लिया है. अब अगर कोई लोगों की सहमति के बिना उनका वीडियो रिकॉर्ड कर इस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करेगा तो उस कंटेट को हटा दिया जाएगा. खुद इंस्टाग्राम के हेड एडम मोस्सेरी ने इसका ऐलान किया है. 

इंस्टाग्राम लेगी यह एक्शन

मोस्सेरी ने कहा कि अगर आप लोगों का फायदा उठाते हुए या उन्हें हैरेस करते हुए कंटेट को पोस्ट करेंगे तो उसे हटा दिया जाएगा. हम नहीं चाहते कि लोग चोरी-छिपे दूसरों के वीडियो बनाएं, उन्हें परेशान करें और फिर उन वीडियो को हमारे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें. इसलिए हम हरसंभव तरीके से ऐसी एक्टिविटीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसे वीडियो पोस्ट करने वाले दो अकाउंट्स को पहले ही हटाया जा चुका है. इन पर लोगों को परेशान करने वाले कंटेट पोस्ट करने का आरोप था. कंपनी ने भी इन अकाउंट्स को हटाने की पुष्टि की है.

मेटा ग्लासेस से चोरी छिपे कंटेट रिकॉर्ड करना होगा मुश्किल

दूसरी तरफ मेटा भी अपने स्मार्टग्लासेस की मदद से चोरी-छिपे वीडियो रिकॉर्ड करने को मुश्किल बनाने के लिए नए सुरक्षा उपाय लाने पर काम कर रही है. कुछ पुराने मॉडल में रिकॉर्डिंग इंडिकेटर लाइट को मॉडिफाई या कवर किया जा सकता था, जिससे लोगों को यह पता नहीं चलता था कि स्मार्टग्लासेस से उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है. अब मेटा सॉफ्टवेयर अपडेट लेकर आई है. इसके बाद अगर सिस्टम को लगता है कि इंडिकेटर लाइट को कवर किया गया है तो कैमरा अपने आप डिसेबल हो जाएगा. हालांकि, इसके बावजूद प्राइवेसी को लेकर चिंता खत्म नहीं हो रही है. पब्लिक प्लेसेस या दिन के समय स्मार्टग्लासेस पर लगी LED लाइट आसानी से नजर नहीं आती, जिससे यह पता नहीं चल पाता कि वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है या ऑफ. 

इंस्टाग्राम पर आया है यह नया फीचर

हाल ही में इंस्टाग्राम ने रिप्लेस ऑडियो नाम से एक नया फीचर रोल आउट किया है. इसकी मदद से आप अपनी पुरानी रील्स में गाने और साउंड चेंज कर पाएंगे. अभी तक ऐसा करने के लिए रील्स को डिलीट करना पड़ता था और फिर इसमें नया गाना एड करने का ऑप्शन मिलता था. अब यह बदल गया है और नए फीचर से पुरानी रील्स में गाने चेंज किए जा सकते हैं. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 24 Jul 2026 04:08 PM (IST)
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