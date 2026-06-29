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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचीन ने फिर दिया अमेरिका को झटका, बना डाला Anthropic Mythos जितना पावरफुल मॉडल

चीन ने फिर दिया अमेरिका को झटका, बना डाला Anthropic Mythos जितना पावरफुल मॉडल

Chinese AI Model: सॉफ्टवेयर में खामियां ढूंढने के काम में एक चाइनीज मॉडल GLM-5.2 ने अमेरिकी कंपनियों के एआई मॉडल की बराबरी कर ली है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 29 Jun 2026 10:53 AM (IST)
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  • Zhipu AI का नया GLM-5.2 मॉडल बग ढूंढने में सक्षम।
  • बेंचमार्क टेस्ट में इसने अमेरिकी मॉडलों को पछाड़ा, अंतर घटाया।
  • यह ओपन-वेट मॉडल है, अमेरिकी कंपनियों के लिए खतरा।

Chinese AI Model: एआई मॉडल की रेस में चीन लगातार सरप्राइज दे रहा है. पहले DeepSeek मॉडल के साथ तहलका मचाने वाले चीन ने एक और धमाके की तैयारी कर ली है. रिसर्चर का कहना है कि चाइनीज स्टार्टअप Zhipu AI ने एक नया GLM-5.2 मॉडल तैयार किया है, जो बग ढूंढने के मामले में एंथ्रोपिक के पावरफुल माइथोस मॉडल को टक्कर दे सकता है. इससे पता चलता है कि भले ही अमेरिकी कंपनियां इस रेस में आगे बनी हुई हैं, लेकिन चीन में अब ज्यादा पीछे नहीं है. 

इसी महीने रिलीज हुआ है GLM-5.2 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Zhipu AI ने इसी महीने अपने GLM-5.2 मॉडल को रिलीज किया है. इसे Z.ai भी कहा जा रहा है और सॉफ्टवेयर में खामियां ढूंढने के मामले में यह कई अमेरिकी मॉडल को टक्कर दे सकता है. हालांकि, रीजनिंग और जनरल एआई कैपेबिलिटीज को लेकर यह OpenAI और Anthropic जैसी कंपनियों से पीछे है, लेकिन जानकारों का मानना है कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अब अमेरिकी और चाइनीज मॉडल में अंतर लगातार कम होता जा रहा है. GLM-5.2 एक open-weight मॉडल है. इसका मतलब है कि यूजर बिना किसी क्लाउड एक्सेस के इसे अपने डिवाइस पर डाउनलोड, मॉडिफाई और रन कर सकते हैं. इससे डेवलपर्स और एंटरप्राइजेज को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन अगर यह गलत हातों में पड़ जाए तो इसके खतरे भी हैं.

मुकाबले में किसने मारी बाजी?

OpenRouter ने चाइनीज मॉडल को दुनिया के 10 सबसे ज्यादा यूज होने वाले एआई मॉडल्स में शामिल किया है. साइबर सिक्योरिटी कंपनी Semgrep ने भी पाया कि कई बेंचमार्क टेस्ट में चाइनीज मॉडल ने एंथ्रोपिक के Claude Opus 4.8 मॉडल को पछाड़ दिया था. रिसर्चर का कहना है कि एडिशनल प्रॉम्प्ट के सहारे GLM-5.2 और Claude Opus 4.8 मिलकर बग ढूंढने के काम में Mythos की बराबरी कर सकते हैं. अगर चाइनीज कंपनियों की तरफ से लगातार ऐसे मॉडल आते रहे तो अमेरिकी कंपनियों के लिए इस रेस में आगे बने रहना काफी मुश्किल होने वाला है.

अमेरिकी कंपनियों के लिए बजी खतरे की घंटी

GLM-5.2 को लेकर हैरान कर देने वाले दावे ऐसे समय सामने आए हैं, जब दुनियाभर की कंपनियां सस्ते एआई मॉडल की तरफ देख रही है. माइक्रोसॉफ्ट समेत कई कंपनियां इस बात पर विचार कर रही हैं कि क्या उन्हें अपने प्लेटफॉर्म्स पर चाइनीज एआई मॉडल अवेलेबल करवाने चाहिए. अगर यह ट्रेंड जोर पकड़ता है तो कंपनियों का झुकाव चाइनीज मॉडल्स की तरफ होगा और यह अमेरिकी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी बन सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 29 Jun 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
AI Model TECH NEWS Anthropic Mythos
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