Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChina का Kimi K3 vs OpenAI, AI रेस में कौन आगे?

China का Kimi K3 vs OpenAI, AI रेस में कौन आगे?

China की AI स्टार्टअप Moonshot AI का Kimi K3 मॉडल लॉन्च होते ही AI इंडस्ट्री में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. इस मॉडल ने अपनी क्षमता, ओपन-वेट अप्रोच और कम कीमत की वजह से सबका ध्यान खींचा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 30 Aug 2026 02:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • चीन की Moonshot AI ने Kimi K3 मॉडल पेश किया.
  • Kimi K3 में 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर, MoE तकनीक है.
  • Kimi K3 OpenAI से कम खर्चीला मॉडल है.
  • हालांकि, OpenAI का इकोसिस्टम अभी भी आगे है.

चीन की AI स्टार्टअप Moonshot AI ने Kimi K3 नाम का नया मॉडल पेश करके टेक इंडस्ट्री में हलचल बढ़ा दी है. मॉडल की चर्चा इतनी तेजी से हुई कि कुछ ही दिनों में अमेरिका की AI बढ़त को लेकर भी सवाल उठने लगे. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या China AI की रेस में US के करीब पहुंच गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि China का Kimi K3 vs OpenAI के बीच AI रेस में कौन आगे है. 

Kimi K3 क्या है?

Moonshot AI का Kimi K3 एक बड़ा AI मॉडल है, जिसमें कुल 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर हैं. इसे अब तक जारी किए गए सबसे बड़े ओपन मॉडल के तौर पर पेश किया गया है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार मॉडल के सभी 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर इस्तेमाल होते हैं. Kimi K3 में Mixture of Experts यानी MoE तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

इसमें 896 छोटे एक्सपर्ट नेटवर्क हैं, जिनमें से किसी एक काम के लिए सिर्फ 16 एक्टिव किए जाते हैं. इससे इतने बड़े मॉडल को चलाने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग कम रखी जा सकती है. मॉडल एक बार में करीब 10 लाख टोकन तक का टेक्स्ट पढ़ और याद रख सकता है. इससे लंबे कोडबेस या बड़ी संख्या में लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे कंटेंट को एक साथ समझने में मदद मिल सकती है. 

China का Kimi K3 vs OpenAI के बीच AI रेस में कौन आगे है?

Moonshot AI ने खुद माना है कि Kimi K3 ओवरऑल परफॉर्मेंस में OpenAI के नए GPT-5.6 Sol और Anthropic के Claude Fable 5 से पीछे है, हालांकि अंतर बहुत बड़ा नहीं है. टेस्टिंग में Kimi K3 ने Claude Opus 4.8 और OpenAI GPT-5.5 जैसे मॉडल्स को कड़ी टक्कर दी, कुछ कोडिंग बेंचमार्क में इसने दोनों से बेहतर प्रदर्शन भी किया. Arena AI की एक रैंकिंग में यह फ्रंट-एंड वेब डेवलपमेंट में Claude Fable 5 से आगे पहले नंबर पर रहा.यही वजह है कि Kimi K3 को लेकर AI इंडस्ट्री में चर्चा तेज हुई है. 

यह भी पढ़ें - 2026 के अपकमिंग Smartphones की पूरी लिस्ट, देखें कब होंगे लॉन्च

China का Kimi K3 vs OpenAI कीमत और पहुंच

Kimi K3 की सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत भी है. Moonshot AI इनपुट के लिए 1 मिलियन टोकन पर 3 डॉलर और आउटपुट के लिए 15 डॉलर चार्ज कर रहा है. वहीं GPT-5.6 Sol के लिए OpenAI की कीमत 5 डॉलर और 30 डॉलर है. इसके अलावा Kimi K3 के पूरे मॉडल वेट्स को सार्वजनिक करने की भी योजना है. इससे डेवलपर्स हर बार क्लाउड सर्विस के लिए भुगतान करने की जगह इसे अपने सर्वर पर चला सकेंगे. 

OpenAI अभी भी क्यों मजबूत है?

China की AI स्टार्टअप Moonshot AI का Kimi K3 मॉडल लॉन्च होते ही AI इंडस्ट्री में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. इस मॉडल ने अपनी क्षमता, ओपन-वेट अप्रोच और कम कीमत की वजह से सबका ध्यान खींचा है. Kimi K3 की बढ़ती चर्चा के बाद भी OpenAI की बढ़त खत्म नहीं हुई है. GPT-5.6 के साथ ChatGPT, कोडिंग टूल्स, फाइल हैंडलिंग, वेब ब्राउजिंग और एंटरप्राइज फीचर्स का पूरा इकोसिस्टम मौजूद है. Kimi K3 अभी इन सभी सुविधाओं और पॉलिश के स्तर पर पीछे है. चीन का फोकस ज्यादा सस्ता और ओपन AI उपलब्ध कराने पर है, जबकि अमेरिका अभी भी फ्रंटियर AI रिसर्च, सेमीकंडक्टर डिजाइन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियलाइजेशन में मजबूत स्थिति में है.

यह भी पढ़ें - फोन अपडेट करने के बाद Restart करना जरूरी है? जानिए पूरी सच्चाई

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Technology OpenAI China Kimi K3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
China का Kimi K3 vs OpenAI, AI रेस में कौन आगे?
China का Kimi K3 vs OpenAI, AI रेस में कौन आगे?
टेक्नोलॉजी
Facebook पर कब वीडियो पोस्ट करने पर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं? जानें पूरा हिसाब
Facebook पर कब वीडियो पोस्ट करने पर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं? जानें पूरा हिसाब
टेक्नोलॉजी
फोन का Cache कर दिया साफ फिर भी नहीं बढ़ी स्पीड! जानिए क्या है वजह
फोन का Cache कर दिया साफ फिर भी नहीं बढ़ी स्पीड! जानिए क्या है वजह
टेक्नोलॉजी
Chrome को टक्कर देगा Brave! अब बिना असली Email दिए बनाएं अकाउंट
Chrome को टक्कर देगा Brave! अब बिना असली Email दिए बनाएं अकाउंट
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- Gaurav Khanna को मेरी Bisexuality हॉट लगती थी
Mukesh Khanna की जिद से Shaktimaan अटका? Ranveer Singh को लेकर फिर दिया बड़ा बयान
Nepal News: नेपाल बाढ़ में तबाही! बह गए 616 लोग, 320 भारतीय अब भी लापता.. ABPLIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage में Part 2 का बड़ा Hint!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
दिल्ली NCR
CNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन
CNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन
क्रिकेट
2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार! श्रेयस अय्यर हैं वजह
2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार! श्रेयस अय्यर हैं वजह
टेलीविजन
KBC में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
केबीसी में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
इंडिया
'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का बड़ा ऐलान
'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का बड़ा ऐलान
इंडिया
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
शिक्षा
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
एग्रीकल्चर
ड्रिप इरिगेशन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है, जानें हिसाब-किताब?
ड्रिप इरिगेशन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है, जानें हिसाब-किताब?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget