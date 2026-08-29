Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी2026 के अपकमिंग Smartphones की पूरी लिस्ट, देखें कब होंगे लॉन्च

2026 के अपकमिंग Smartphones की पूरी लिस्ट, देखें कब होंगे लॉन्च

2026 में नया Smartphone खरीदने का प्लान है तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इस साल Apple, Samsung, OnePlus और Xiaomi जैसे बड़े ब्रांड्स कई नए फोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Aug 2026 05:10 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मेमोरी चिप्स महंगे होने से स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ सकती हैं.

अगर आप 2026 में नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं होगा. इस साल स्मार्टफोन कंपनियां AI फीचर्स, तेज प्रोसेसर, बेहतर कैमरा सिस्टम, ज्यादा पावरफुल और बेहतर बैटरी तकनीक के साथ कई नए मॉडल लाने की तैयारी में हैं. Apple, Samsung, OnePlus, Xiaomi, Vivo, Google, Oppo और Nothing जैसे बड़े ब्रांड्स के कई स्मार्टफोन बाजार में दस्तक देने वाले हैं.

हालांकि, दूसरी तरफ बढ़ती मेमोरी चिप की कीमतों का असर फोन की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है. ऐसे में नया फोन खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन-सा मॉडल कब लॉन्च हो सकता है और उसमें क्या खास मिल सकता है. 

2026 के अपकमिंग Smartphones की पूरी लिस्ट

1. 2026 के प्रमुख अपकमिंग Smartphones की लिस्ट में iPhone 18 Pro शामिल है, जिसकी अनुमानित शुरुआती कीमत 1,39,900 रुपये हो सकती है और इसे 9 सितंबर 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

2. वहीं Samsung Galaxy S26 Ultra की कीमत 1,29,999 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है और इसका लॉन्च जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान बताया गया है. 

3. OnePlus 14 को अक्टूबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी अनुमानित कीमत 69,999 रुपये से शुरू हो सकती है. इसमें high-refresh-rate AMOLED display, fast charging, Snapdragon processor और advanced cooling system मिलने की उम्मीद है. 

4. Xiaomi 16 Pro की अनुमानित कीमत 79,999 रुपये से शुरू हो सकती है और इसे 2026 की चौथी तिमाही में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. इसमें Leica-powered camera setup, HyperOS improvements, बड़ी battery और fast charging जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. 

5. Vivo X300 Pro को अक्टूबर या नवंबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है. इसकी अनुमानित कीमत 94,999 रुपये से शुरू हो सकती है.  इसमें ZEISS camera system, AI portrait photography और enhanced night photography जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. 

किसके लिए कौन-सा फोन बेहतर?

अगर आपकी प्रिफरेंस कैमरा और पोट्रेट फोटोग्राफी है, तो ऐसे यूजर्स के लिए Vivo X300 Pro जैसा कैमरा-केंद्रित स्मार्टफोन बेहतर ऑप्शन हो सकता है. गेमिंग और हाई प्रफोर्मेंस चाहने वाले यूजर्स OnePlus 14  पर नजर रख सकते हैं. इसमें तेज Performance और बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस पर फोकस रहने की उम्मीद है. AI फीचर्स और स्मार्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को प्रिफरेंस देने वाले यूजर्स के लिए iPhone 18 Pro फोन खास हो सकता है. अगर आप प्रीमियम डिजाइन और फ्लैगशिप जैसे फीचर्स चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कीमत नहीं देना चाहते, तो Xiaomi 16 Pro बेहतर वैल्यू दा सकता है.

यह भी पढ़ें - Apple यूजर्स को झटका! TV और One सब्सक्रिप्शन हुए महंगे, जानें कितनी बढ़ी कीमत

Smartphones की कीमतें क्यों बढ़ सकती हैं?

2026 में स्मार्टफोन बाजार के लिए तस्वीर थोड़ी अलग है. Counterpoint Research के अनुसार, भारत में Q2 2026 में smartphone shipments सालाना आधार पर करीब 10 फीसदी कम हुईं. Omdia के tracking data में भी Q2 में 13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. इसके साथ ही DRAM और NAND flash memory की बढ़ती कीमतों का असर smartphones पर पड़ा है. Counterpoint Research के अनुसार, जून 2026 के लास्ट तक स्मार्टफोन की औसत कीमतों में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें - सिर्फ कॉल से लीक हो सकता है IMEI? फोन से डेटा लीक का खतरा

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Technology Iphone 18 Pro Upcoming Mobile Phones 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
2026 के अपकमिंग Smartphones की पूरी लिस्ट, देखें कब होंगे लॉन्च
2026 के अपकमिंग Smartphones की पूरी लिस्ट, देखें कब होंगे लॉन्च
टेक्नोलॉजी
फोन अपडेट करने के बाद Restart करना जरूरी है? जानिए पूरी सच्चाई
फोन अपडेट करने के बाद Restart करना जरूरी है? जानिए पूरी सच्चाई
टेक्नोलॉजी
AI बताएगा कब बुक करें Flight-Hotel! Google का नया फीचर बचाएगा आपके पैसे
AI बताएगा कब बुक करें Flight-Hotel! Google का नया फीचर बचाएगा आपके पैसे
टेक्नोलॉजी
PhonePe, Paytm और GPay की पेमेंट हिस्ट्री एक जगह कैसे देखें! ये है तरीका
PhonePe, Paytm और GPay की पेमेंट हिस्ट्री एक जगह कैसे देखें! ये है तरीका
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! CM शुभेंदु के आदेश पर पुलिस का एक्शन
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! कोलकाता पुलिस ने लिया एक्शन
बिहार
रौशन आनंद सर का रक्षा बंधन पर बड़ा ऐलान, बोले- आधी संपत्ति दान करेंगे
रौशन आनंद सर का रक्षा बंधन पर बड़ा ऐलान, बोले- आधी संपत्ति दान करेंगे
क्रिकेट
इंग्लैंड के दिग्गज ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों का उड़ाया मजाक, कहा- सेकंड डिवीजन काउंटी टीम...
इंग्लैंड के दिग्गज ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों का उड़ाया मजाक, कहा- सेकंड डिवीजन काउंटी टीम...
बॉलीवुड
इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव
इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव
इंडिया
'शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो', राहुल गांधी ने खरगे के लिए मांगा न्याय
'शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो', राहुल गांधी ने खरगे के लिए मांगा न्याय
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
हेल्थ
Swine Flu: स्वाइन फ्लू का कहर: किस राज्य में कितने मरीज? देखें पूरी लिस्ट
स्वाइन फ्लू का कहर: किस राज्य में कितने मरीज? देखें पूरी लिस्ट
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget