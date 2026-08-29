2026 के अपकमिंग Smartphones की पूरी लिस्ट, देखें कब होंगे लॉन्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेमोरी चिप्स महंगे होने से स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ सकती हैं.

अगर आप 2026 में नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं होगा. इस साल स्मार्टफोन कंपनियां AI फीचर्स, तेज प्रोसेसर, बेहतर कैमरा सिस्टम, ज्यादा पावरफुल और बेहतर बैटरी तकनीक के साथ कई नए मॉडल लाने की तैयारी में हैं. Apple, Samsung, OnePlus, Xiaomi, Vivo, Google, Oppo और Nothing जैसे बड़े ब्रांड्स के कई स्मार्टफोन बाजार में दस्तक देने वाले हैं.

हालांकि, दूसरी तरफ बढ़ती मेमोरी चिप की कीमतों का असर फोन की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है. ऐसे में नया फोन खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन-सा मॉडल कब लॉन्च हो सकता है और उसमें क्या खास मिल सकता है.

2026 के अपकमिंग Smartphones की पूरी लिस्ट

1. 2026 के प्रमुख अपकमिंग Smartphones की लिस्ट में iPhone 18 Pro शामिल है, जिसकी अनुमानित शुरुआती कीमत 1,39,900 रुपये हो सकती है और इसे 9 सितंबर 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

2. वहीं Samsung Galaxy S26 Ultra की कीमत 1,29,999 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है और इसका लॉन्च जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान बताया गया है.

3. OnePlus 14 को अक्टूबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी अनुमानित कीमत 69,999 रुपये से शुरू हो सकती है. इसमें high-refresh-rate AMOLED display, fast charging, Snapdragon processor और advanced cooling system मिलने की उम्मीद है.

4. Xiaomi 16 Pro की अनुमानित कीमत 79,999 रुपये से शुरू हो सकती है और इसे 2026 की चौथी तिमाही में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. इसमें Leica-powered camera setup, HyperOS improvements, बड़ी battery और fast charging जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.

5. Vivo X300 Pro को अक्टूबर या नवंबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है. इसकी अनुमानित कीमत 94,999 रुपये से शुरू हो सकती है. इसमें ZEISS camera system, AI portrait photography और enhanced night photography जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

किसके लिए कौन-सा फोन बेहतर?

अगर आपकी प्रिफरेंस कैमरा और पोट्रेट फोटोग्राफी है, तो ऐसे यूजर्स के लिए Vivo X300 Pro जैसा कैमरा-केंद्रित स्मार्टफोन बेहतर ऑप्शन हो सकता है. गेमिंग और हाई प्रफोर्मेंस चाहने वाले यूजर्स OnePlus 14 पर नजर रख सकते हैं. इसमें तेज Performance और बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस पर फोकस रहने की उम्मीद है. AI फीचर्स और स्मार्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को प्रिफरेंस देने वाले यूजर्स के लिए iPhone 18 Pro फोन खास हो सकता है. अगर आप प्रीमियम डिजाइन और फ्लैगशिप जैसे फीचर्स चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कीमत नहीं देना चाहते, तो Xiaomi 16 Pro बेहतर वैल्यू दा सकता है.

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Smartphones की कीमतें क्यों बढ़ सकती हैं?

2026 में स्मार्टफोन बाजार के लिए तस्वीर थोड़ी अलग है. Counterpoint Research के अनुसार, भारत में Q2 2026 में smartphone shipments सालाना आधार पर करीब 10 फीसदी कम हुईं. Omdia के tracking data में भी Q2 में 13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. इसके साथ ही DRAM और NAND flash memory की बढ़ती कीमतों का असर smartphones पर पड़ा है. Counterpoint Research के अनुसार, जून 2026 के लास्ट तक स्मार्टफोन की औसत कीमतों में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी थी.

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