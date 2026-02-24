Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

No Network in Lift: अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही आप लिफ्ट के अंदर कदम रखते हैं मोबाइल नेटवर्क अचानक कमजोर पड़ जाता है या पूरी तरह गायब हो जाता है. कॉल कट जाती है, इंटरनेट रुक जाता है और मैसेज भी नहीं जाते. यह समस्या सिर्फ आपके फोन की नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण छिपा है.

मोबाइल सिग्नल रेडियो वेव्स के जरिए काम करता है. ये वेव खुले वातावरण में आसानी से यात्रा करती हैं लेकिन जब इनके सामने मोटी दीवारें या धातु की वस्तुएं आ जाती हैं तो सिग्नल कमजोर हो जाता है. लिफ्ट का ढांचा आमतौर पर लोहे या स्टील से बना होता है जो सिग्नल को अंदर आने से रोक देता है.

लिफ्ट कैसे बन जाती है फैराडे केज?

लिफ्ट को आप एक तरह का फैराडे केज मान सकते हैं. फैराडे केज वह संरचना होती है जो बाहरी विद्युत तरंगों को अंदर आने से रोकती है. चूंकि लिफ्ट पूरी तरह धातु से घिरी होती है इसलिए मोबाइल टावर से आने वाला सिग्नल उसके अंदर ठीक से प्रवेश नहीं कर पाता.

इसके अलावा, लिफ्ट अक्सर इमारत के बीचोंबीच या अंदरूनी हिस्से में होती है, जहां पहले से ही सिग्नल कमजोर रहता है. जब इस पर धातु की परत जुड़ जाती है तो नेटवर्क लगभग खत्म हो जाता है.

क्या सिर्फ लिफ्ट ही जिम्मेदार है?

सिर्फ लिफ्ट ही नहीं, बल्कि ऊंची इमारतों की मोटी कंक्रीट दीवारें और बेसमेंट भी नेटवर्क को प्रभावित करते हैं. अगर बिल्डिंग में सिग्नल बूस्टर या इन-बिल्डिंग नेटवर्क सिस्टम न लगा हो तो समस्या और बढ़ जाती है. इसके अलावा, अगर एक ही समय में कई लोग लिफ्ट में नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हों तो उपलब्ध सिग्नल और भी कमजोर महसूस हो सकता है.

क्या है इसका समाधान?

हालांकि लिफ्ट के अंदर पूरी तरह मजबूत नेटवर्क मिलना मुश्किल है लेकिन कुछ उपाय मदद कर सकते हैं. बेहतर नेटवर्क के लिए 4G या 5G सपोर्ट वाला फोन और अपडेटेड सॉफ्टवेयर होना जरूरी है. कई आधुनिक इमारतों में सिग्नल बूस्टर लगाए जाते हैं जिससे समस्या कम हो जाती है.

अगर आप जरूरी कॉल पर हैं तो लिफ्ट में प्रवेश करने से पहले बातचीत खत्म करना बेहतर रहता है. इंटरनेट आधारित कॉलिंग या वाई-फाई कॉलिंग फीचर भी कुछ हद तक मददगार हो सकता है, बशर्ते बिल्डिंग में वाई-फाई उपलब्ध हो.

