IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआर्थिक संकट में वेस्टइंडीज क्रिकेट, खिलाड़ियों की सैलरी कटी; टूर्नामेंट रद्द

आर्थिक संकट में वेस्टइंडीज क्रिकेट, खिलाड़ियों की सैलरी कटी; टूर्नामेंट रद्द

West Indies Cricket Financial Crisis: वेस्टइंडीज क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिस डेहरिंग ने बताया कि बोर्ड इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते तमाम चीजों में कटौती करनी पड़ रही है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 26 Sep 2026 09:47 AM (IST)
Preferred Sources

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम व्हाइट बॉल सीरीज के लिए भारत दौरे पर है. दोनों के बीच 3 वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. 27 सितंबर से वनडे फॉर्मेट के साथ सीरीज की शुरुआत होगी. लेकिन इससे पहले वेस्टइंडीज क्रिकेट में आर्थिक संकट को लेकर बड़ी चौंका देने खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया कि खिलाड़ियों की सैलरी में कटौती के साथ-साथ टूर्नामेंट को रद्द करने का भी फैसला किया गया. 

वेस्टइंडीज क्रिकेट ने आर्थिक संकट का सामना करने के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों की सैलरी में 25% की कटौती की है. इसके अलावा घरेलू क्रिकेटरों के कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को कम करके 7 महीने का कर दिया गया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
भारत-वेस्टइंडीज पहले ODI में टूटेंगे 3 'महारिकॉर्ड', विराट-जडेजा रचेंगे इतिहास
भारत-वेस्टइंडीज पहले ODI में टूटेंगे 3 'महारिकॉर्ड', विराट-जडेजा रचेंगे इतिहास
क्रिकेट
फिर चोटिल हुए हार्दिक पांड्या, वापसी पर लगा ब्रेक; न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना भी मुश्किल
फिर चोटिल हुए हार्दिक पांड्या, वापसी पर लगा ब्रेक; न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना भी मुश्किल
क्रिकेट
अभ्यास में विराट कोहली को क्यों आया गुस्सा? वीडियो हुआ वायरल
अभ्यास में विराट कोहली को क्यों आया गुस्सा? वीडियो हुआ वायरल
क्रिकेट
शुभमन गिल हुए चोटिल, कोहनी पर लगी सिराज की गेंद; क्या खेल पाएंगे वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे?
शुभमन गिल हुए चोटिल, कोहनी पर लगी सिराज की गेंद; क्या खेल पाएंगे वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे?

रद्द हुए टूर्नामेंट 

मेंस सुपर50 और महिलाओं के टी20 ब्लेज टूर्नामेंट को इस साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. इस तरह बोर्ड चीजों में कटौती करने के साथ आर्थिक संकट से निपटने की कोशिश कर रहा है. 

चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताई परेशानी

क्रिकेट वेस्टइंडीज के चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिस डेहरिंग ने कहा कि बोर्ड को फाइनेंशियल, डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव मोर्चों पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन वित्तीय स्थिरता के लिए यह एक जरूरी कदम है. 

घरेलू एयरलाइंस पर 670 करोड़ हुए खर्च 

डेहरिंग ने बताया कि पिछले 15 सालों में वेस्टइंडीज क्रिकेट ने घरेलू उड़ानों में करीब 80 मिलियन डॉलर करीब 670 करोड़ रुपये खर्च किए. इसके बदले में बोर्ड को एयरलाइंस से किसी भी तरह का कोई स्पॉन्सर नहीं मिला. उन्होंने कहा कि सफर करने और रहने-सहने के खर्च बढ़ गया है, जिससे बोर्ड पर दबाव बढ़ा गया है. लंबे वक्त से इन खर्चों के कारण हो रहे आर्थिक नुकसान और कैश-फ्लो की मौजूदा समस्याओं को देखते हुए, खर्च कम करने का फैसला लिया गया है।

भारत के खिलाफ होने वाली व्हाइट बॉल सीरीज के जरिए वेस्टइंडीज क्रिकेट जाहिर तौर पर कुछ रिकवरी जरूर करना चाहेगा. भारत के खिलाफ खेलने वाली टीमों को अक्सर आर्थिक रूप से तगड़ा फायदा होता है. 

 

यह भी पढ़ें: Asian Games 2026: मेडल के साथ हुई भारत के 8वें दिन की शुरुआत, 44 साल का दोहराया इतिहास

Published at : 26 Sep 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
West Indies Cricket Financial Crisis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत-वेस्टइंडीज पहले ODI में टूटेंगे 3 'महारिकॉर्ड', विराट-जडेजा रचेंगे इतिहास
भारत-वेस्टइंडीज पहले ODI में टूटेंगे 3 'महारिकॉर्ड', विराट-जडेजा रचेंगे इतिहास
क्रिकेट
फिर चोटिल हुए हार्दिक पांड्या, वापसी पर लगा ब्रेक; न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना भी मुश्किल
फिर चोटिल हुए हार्दिक पांड्या, वापसी पर लगा ब्रेक; न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना भी मुश्किल
क्रिकेट
अभ्यास में विराट कोहली को क्यों आया गुस्सा? वीडियो हुआ वायरल
अभ्यास में विराट कोहली को क्यों आया गुस्सा? वीडियो हुआ वायरल
क्रिकेट
शुभमन गिल हुए चोटिल, कोहनी पर लगी सिराज की गेंद; क्या खेल पाएंगे वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे?
शुभमन गिल हुए चोटिल, कोहनी पर लगी सिराज की गेंद; क्या खेल पाएंगे वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे?
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
राजस्थान
ओम बिरला के आवास के सामने नतमस्तक हुईं कोटा की नई मेयर! सियासत तेज
ओम बिरला के आवास के सामने नतमस्तक हुईं कोटा की नई मेयर! सियासत तेज
टेलीविजन
Bigg Boss 20 के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की स्टारकास्ट, पेस्टेल साड़ी में फातिमा सना शेख ने ढाया कहर
'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की टीम, फातिमा सना शेख के ग्लैमरस लुक ने खींचा ध्यान
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: मेडल के साथ हुई भारत के 8वें दिन की शुरुआत, 44 साल का दोहराया इतिहास
मेडल के साथ हुई भारत के 8वें दिन की शुरुआत, 44 साल का दोहराया इतिहास
विश्व
कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 सैन्य अधिकारी समेत 14 की मौत
कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 सैन्य अधिकारी समेत 14 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
ट्रेंडिंग
टैक्सी में सिगरेट पीने पर भिड़े ड्राइवर और यात्री, वीडियो वायरल
टैक्सी में सिगरेट पीने पर भिड़े ड्राइवर और यात्री, वीडियो वायरल
शिक्षा
DU की गोल्ड मेडलिस्ट से IPS तक, जानें लेडी सिंघम मंजिल सैनी की कहानी
DU की गोल्ड मेडलिस्ट से IPS तक, जानें लेडी सिंघम मंजिल सैनी की कहानी
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget