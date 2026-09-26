DU की गोल्ड मेडलिस्ट से IPS तक, जानें लेडी सिंघम मंजिल सैनी की कहानी

इस केस के बाद पुलिस और मीडिया वर्ग में मंजिल सैनी को लेडी सिंघम नाम से भी जाना जाने लगा. इसके बाद उन्होंने बांदा, मुजफ्फरनगर, मथुरा और इटावा समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिम्मेदारियां संभाली. मई 2016 में मंजिल सैनी को लखनऊ का एसपी नियुक्त किया गया. वह उत्तर प्रदेश में लखनऊ पुलिस की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी. लखनऊ में उनके कार्यकाल के दौरान फरवरी 2027 में कारोबारी श्रवण साहू की हत्या का मामला भी सामने आया.