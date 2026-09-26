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DU की गोल्ड मेडलिस्ट से IPS तक, जानें लेडी सिंघम मंजिल सैनी की कहानी
आईपीएस अधिकारी मंजिल सैनी ने 2005 में जब सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुई, तब वह प्रेग्नेंट थी. इसके बावजूद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा अपने पहले प्रयास में पास की और भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए.
जब कुछ कर गुजर जाने का जज्बा हो तो मुश्किल से मुश्किल भरी परेशानियां भी रास्ता नहीं रोक पाती है. आईपीएस अधिकारी मंजिल सैनी की कहानी भी कुछ ऐसी ही सीख देती है. 2005 में जब सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुई, तब वह प्रेग्नेंट थी. इसके बावजूद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा अपने पहले प्रयास में पास की और भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए. इसके बाद पुलिस सेवा में उनका करियर कई अहम और मुश्किल भरे पड़ाव से गुजरा. जिसमें किडनी रैकेट की जांच से लेकर लखनऊ की पहली महिला एसपी बनने और एक सफल बंधक बचाव अभियान के लिए गैलेंट्री मेडल हासिल करने तक का सफर शामिल है.
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Published at : 26 Sep 2026 08:25 AM (IST)
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