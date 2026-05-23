Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह फीचर बिजनेस और सामान्य यूजर्स के लिए काफी उपयोगी है।

ChatGPT New Feature: अब PowerPoint प्रेजेंटेशन बनाने के लिए घंटों मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. OpenAI ने ChatGPT के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसकी मदद से यूजर्स सीधे Microsoft PowerPoint के अंदर ही स्लाइड्स बना और एडिट कर सकेंगे. खास बात यह है कि इसके लिए किसी डिजाइनिंग या प्रेजेंटेशन एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ सामान्य भाषा में निर्देश देकर पूरा स्लाइडशो तैयार किया जा सकता है.

PowerPoint में मिलेगा ChatGPT का नया साइडबार

नए बीटा फीचर के तहत PowerPoint में ChatGPT का एक खास साइडबार दिखाई देगा. इसे इंस्टॉल करने के बाद यूजर सीधे ऐप के अंदर चैटबॉट से बात कर पाएंगे. इसकी मदद से नई स्लाइड्स तैयार करना, पुराने प्रेजेंटेशन को अपडेट करना, नोट्स को प्रोफेशनल डेक में बदलना या किसी स्लाइड का कंटेंट दोबारा लिखना बेहद आसान हो जाएगा. अब यूजर्स को हर स्लाइड अलग-अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ChatGPT खुद कंटेंट को व्यवस्थित करके एक बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार करेगा.

नोट्स और डेटा से खुद बनेगा पूरा प्रेजेंटेशन

OpenAI के मुताबिक यह फीचर यूजर्स के आइडिया को कुछ ही मिनटों में प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में बदल सकता है. यूजर अपने नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल शीट, इमेज या पुराने प्रेजेंटेशन अपलोड करके ChatGPT से उन्हें स्लाइड्स में बदलने के लिए कह सकते हैं.

मान लीजिए आपके पास किसी मीटिंग के नोट्स और कंपनी का परफॉर्मेंस डेटा है. ऐसे में ChatGPT से 10 स्लाइड्स वाला बोर्ड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा जा सकता है. इसमें एग्जीक्यूटिव समरी, रिस्क सेक्शन और अगले कदम जैसी जरूरी चीजें भी शामिल होंगी. सबसे अच्छी बात यह है कि तैयार स्लाइड्स पूरी तरह एडिटेबल रहेंगी ताकि जरूरत पड़ने पर बदलाव किए जा सकें.

सिर्फ स्लाइड्स नहीं, प्रेजेंटेशन की कमियां भी बताएगा AI

यह फीचर केवल कंटेंट लिखने तक सीमित नहीं है. ChatGPT प्रेजेंटेशन का रिव्यू भी कर सकता है. यह बताएगा कि कहानी कहने का फ्लो कहां कमजोर है, कौन सी जानकारी गायब है और किन सवालों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए. इससे प्रेजेंटेशन ज्यादा प्रभावी और प्रोफेशनल बन सकती है. खासकर बिजनेस मीटिंग्स और क्लाइंट प्रेजेंटेशन में यह फीचर काफी मददगार साबित हो सकता है.

स्क्रीनशॉट से भी बन जाएंगी एडिटेबल स्लाइड्स

OpenAI ने बताया कि ChatGPT स्लाइड्स को बेहतर बनाने के लिए कई एडिटिंग टास्क भी संभाल सकता है. यूजर चैटबॉट से कंटेंट छोटा करने, भाषा आसान बनाने, मुख्य पॉइंट्स साफ करने या टेबल से चार्ट स्लाइड तैयार करने के लिए कह सकते हैं. इतना ही नहीं, स्क्रीनशॉट को भी एडिटेबल PowerPoint स्लाइड्स में बदला जा सकेगा. इससे पुराने कंटेंट को दोबारा इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाएगा.

बिजनेस यूजर्स को मिलेगा बड़ा फायदा

कंपनियों के लिए यह फीचर काफी उपयोगी माना जा रहा है. उदाहरण के तौर पर, किसी खास क्लाइंट के लिए अलग प्रेजेंटेशन तैयार करने हेतु अकाउंट नोट्स और उपयोग डेटा अपलोड किया जा सकता है. इसके बाद ChatGPT उसी हिसाब से कस्टमाइज्ड बिजनेस रिव्यू डेक तैयार कर देगा. रिसर्च नोट्स को भी कंपनी टेम्पलेट के अनुसार क्लाइंट-रेडी प्रेजेंटेशन में बदला जा सकता है.

किन यूजर्स को मिलेगा नया फीचर?

PowerPoint के लिए ChatGPT इंटीग्रेशन फिलहाल बीटा रोलआउट में उपलब्ध है. इसे दुनिया भर में कई प्लान्स के यूजर्स इस्तेमाल कर सकेंगे. इनमें ChatGPT Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise, Edu, Teachers और K-12 सब्सक्रिप्शन शामिल हैं.

PowerPoint में ChatGPT कैसे इस्तेमाल करें?

इस फीचर को शुरू करने के लिए यूजर्स को PowerPoint के Add-ins सेक्शन या Microsoft Marketplace से ChatGPT for PowerPoint ऐड-इन इंस्टॉल करना होगा. इसके बाद OpenAI अकाउंट से साइन-इन करते ही ChatGPT PowerPoint के अंदर साइडबार में दिखाई देने लगेगा. यहीं से यूजर फाइल्स अपलोड करके सीधे प्रेजेंटेशन पर काम कर पाएंगे.

AI प्रोडक्टिविटी टूल्स की दिशा में बड़ा कदम

PowerPoint इंटीग्रेशन से पहले OpenAI Excel और Google Sheets के लिए भी AI टूल्स पेश कर चुका है. इनकी मदद से स्प्रेडशीट बनाना, फॉर्मूला एडिट करना और डेटा एनालिसिस करना आसान हुआ था. अब इसी AI तकनीक को प्रेजेंटेशन बनाने तक बढ़ाया जा रहा है ताकि यूजर्स का समय बचे और काम पहले से ज्यादा तेज हो सके.

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