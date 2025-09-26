ChatGPT की शानदार सफलता! हर हफ्ते 70 करोड़ एक्टिव यूजर्स, सबसे ज्यादा इस काम के लिए होता है यूज

OpenAI के AI चैटबॉट ChatGPT को हर हफ्ते 70 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं. मार्च में इस चैटबॉट के वीकली एक्टिव यूजर्स की संख्या 50 करोड़ थी, जो अब 70 करोड़ को पार कर गई है. यानी दुनिया की व्यस्क आबादी का 10 प्रतिशत हिस्सा इस AI चैटबॉट को यूज कर रहा है. 2022 के आखिर में लॉन्चिंग के बाद से इसके यूजर्स का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है. शुरुआत में इसे यूज करने वालों में पुरुष यूजर्स ज्यादा थे, लेकिन अब महिलाएं इसे पुरुषों से ज्यादा यूज कर रही हैं.

डेली यूजर मैसेज तीन अरब से ज्यादा

पिछले महीने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, ChatGPT पर डेली आने वाले मैसेज की संख्या 3 अरब से पार पहुंच गई है. कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि हर दिन लोग और टीमें कुछ नया सीख, बना और मुश्किल समस्याओं को हल कर रही हैं. कंपनी के पास पेड यूजर्स की संख्या भी बढ़ी है. जून में 30 लाख बिजनेस यूजर्स थे, जो अब बढ़कर 50 लाख से ज्यादा हो गए हैं.

यूजर्स में जेंडर गैप हो रहा कम

OpenAI ने बताया कि जनवरी, 2024 में नाम के आधार पर लिंग का पता लगाने पर सामने आया कि कुल यूजर्स में से 37 प्रतिशत महिलाएं हैं, लेकिन जुलाई 2025 आते-आते यह आंकड़ा बढ़कर आधे से भी ज्यादा 52 प्रतिशत हो गया है. अब इस टूल को मध्य और निम्न आय वाले देशों में भी खूब यूज किया जा रहा है. इस साल मई तक कम आय वाले देशों में इसके यूजर्स उच्च आय वाले देशों की तुलना में 4 गुना बढ़े थे.

किन कामों के लिए यूज हो रहा ChatGPT?

OpenAI के मुताबिक, ChatGPT का ज्यादा इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों के लिए हो रहा है. इस पर होने वाली लगभग 75 प्रतिशत बातचीत गाइडेंस, जानकारी लेने और लिखने से संबंधित होती है और इनमें से सबसे राइटिंग के काम से जुड़ी होती है. इस चैटबॉट पर आने वाले लगभग 49 प्रतिशत मैसेज में लोग कुछ पूछ रहे होते हैं.

