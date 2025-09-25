पाकिस्तान में कितना तेज चलता है इंटरनेट? रैंकिंग में ढूंढते ही रह जाएंगे! भारत से इतना पीछे

पड़ोसी देश पाकिस्तान कई मामलों में भारत से कई गुना पीछे है. इंटरनेट स्पीड की बात करें तो पाकिस्तान की गिनती सबसे कम स्पीड वाले देशों में होती है. बात चाहे मोबाइल इंटरनेट की हो या फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड की पाकिस्तान का स्थान भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से बहुत पीछे है. यहां के लोग भी इंटरनेट की धीमी स्पीड से खासे परेशान हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर इसकी शिकायत करते रहते हैं. आज जानते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड कितनी है और यह रैकिंग में कहां खड़ा है.

मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में 100वें नंबर पर पाकिस्तान

स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक, मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में पाकिस्तान दुनियाभर में 100वें स्थान पर है. अगस्त, 2025 में पाकिस्तान में मीडियन डाउनलोडिंग स्पीड 90Mbps और अपलोडिंग स्पीड 13.06Mbps दर्ज की गई. फिक्स्ड इंटरनेट स्पीड की बात करें तो पाकिस्तान 145वें स्थान पर है. फिक्स्ड इंटरनेट में डाउनलोडिंग स्पीड 104.43Mbps और अपलोडिंग स्पीड 56.59Mbps है.

भारत की रैकिंग क्या?

इसी रैंकिंग में पाकिस्तान के मुकाबले भारत की रैंकिंग काफी अच्छी है. मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 25वें और फिक्स्ड कनेक्शन के मामले में 98वें नंबर पर है. भारत में मोबाइल इंटरनेट पर मीडियन डाउनलोडिंग स्पीड 131.77Mbps और अपलोडिंग स्पीड 11.18Mbps है. फिक्स्ड कनेक्शन की बात करें तो डाउनलोड स्पीड 59.07Mbps और अपलोड स्पीड 57.16Mbps है.

इन देशों में सबसे तेज स्पीड

स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ने हाईएस्ट मीडियन मोबाइल इंटरनेट स्पीड के आधार पर पिछले साल नवंबर में एक लिस्ट जारी की थी. इस पर नजर डालने से पता चलता है कि इसमें मिडल-ईस्ट और एशियाई देशों का दबदबा है. इसमें सबसे तेज इंटरनेट स्पीड वाले देशों के नाम शामिल है.

UAE- 442Mbps

कतर- 358Mbps

कुवैत- 264Mbps

बुल्गारिया- 172Mbps

डेनमार्क- 162Mbps

दक्षिण कोरिया- 148Mbps

नीदरलैंड- 147Mbps

नॉर्वे- 145.74Mbps

चीन- 139.58

लग्जमबर्ग- 134.14Mbps

