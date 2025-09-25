हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपाकिस्तान में कितना तेज चलता है इंटरनेट? रैंकिंग में ढूंढते ही रह जाएंगे! भारत से इतना पीछे

पाकिस्तान में कितना तेज चलता है इंटरनेट? रैंकिंग में ढूंढते ही रह जाएंगे! भारत से इतना पीछे

इंटरनेट स्पीड के मामले में पाकिस्तान दुनिया के सबसे पिछड़े देशों की सूची में आता है. मोबाइल इंटरनेट की बात करें तो यह रैंकिंग में 98वें स्थान पर है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Sep 2025 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

पड़ोसी देश पाकिस्तान कई मामलों में भारत से कई गुना पीछे है. इंटरनेट स्पीड की बात करें तो पाकिस्तान की गिनती सबसे कम स्पीड वाले देशों में होती है. बात चाहे मोबाइल इंटरनेट की हो या फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड की पाकिस्तान का स्थान भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से बहुत पीछे है. यहां के लोग भी इंटरनेट की धीमी स्पीड से खासे परेशान हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर इसकी शिकायत करते रहते हैं. आज जानते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड कितनी है और यह रैकिंग में कहां खड़ा है.

मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में 100वें नंबर पर पाकिस्तान

स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक, मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में पाकिस्तान दुनियाभर में 100वें स्थान पर है. अगस्त, 2025 में पाकिस्तान में मीडियन डाउनलोडिंग स्पीड 90Mbps और अपलोडिंग स्पीड 13.06Mbps दर्ज की गई. फिक्स्ड इंटरनेट स्पीड की बात करें तो पाकिस्तान 145वें स्थान पर है. फिक्स्ड इंटरनेट में डाउनलोडिंग स्पीड 104.43Mbps और अपलोडिंग स्पीड 56.59Mbps है. 

भारत की रैकिंग क्या?

इसी रैंकिंग में पाकिस्तान के मुकाबले भारत की रैंकिंग काफी अच्छी है. मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 25वें और फिक्स्ड कनेक्शन के मामले में 98वें नंबर पर है. भारत में मोबाइल इंटरनेट पर मीडियन डाउनलोडिंग स्पीड 131.77Mbps और अपलोडिंग स्पीड 11.18Mbps है. फिक्स्ड कनेक्शन की बात करें तो डाउनलोड स्पीड 59.07Mbps और अपलोड स्पीड 57.16Mbps है.

इन देशों में सबसे तेज स्पीड

स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ने हाईएस्ट मीडियन मोबाइल इंटरनेट स्पीड के आधार पर पिछले साल नवंबर में एक लिस्ट जारी की थी. इस पर नजर डालने से पता चलता है कि इसमें मिडल-ईस्ट और एशियाई देशों का दबदबा है. इसमें सबसे तेज इंटरनेट स्पीड वाले देशों के नाम शामिल है.

  • UAE- 442Mbps
  • कतर- 358Mbps
  • कुवैत- 264Mbps
  • बुल्गारिया- 172Mbps
  • डेनमार्क- 162Mbps
  • दक्षिण कोरिया- 148Mbps
  • नीदरलैंड- 147Mbps
  • नॉर्वे- 145.74Mbps
  • चीन- 139.58
  • लग्जमबर्ग- 134.14Mbps

ये भी पढें-

यह कंपनी लेकर आई थी दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन, जानें कब हुआ था लॉन्च और क्या थे फीचर्स

Published at : 25 Sep 2025 02:53 PM (IST)
Tags :
Mobile Internet Internet Speed TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement

वीडियोज

8th Pay Commission का Jackpot किन Sectors में लगेगा पैसा?| Paisa Live
Social Media Unrest: Gandhinagar के Bhiyal में Navratri पर हिंसा, 50 उपद्रवी हिरासत में
UP International Trade Show: PM Modi ने किया उद्घाटन, 5000 करोड़ के व्यापार की उम्मीद
PAK खिलाड़ियों की भड़काऊ हरकतों पर BCCI सख्त, ICC से शिकायत | Breaking
Repo Rate में कटौती संभव! दिवाली से पहले आएगी राहत| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
मूवी रिव्यू
They call him OG Review: पवन कल्याण के स्टाइल और स्वैग से भरी फिल्म, छा गए इमरान हाशमी
दे कॉल हिम ओजी रिव्यू: पवन कल्याण के स्टाइल और स्वैग से भरी फिल्म, छा गए इमरान हाशमी
शिक्षा
राष्ट्रपति के साथ साए की तरह रहते हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, जानिए इस पोस्ट पर कितनी मिलती है सैलरी
राष्ट्रपति के साथ साए की तरह रहते हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, जानिए इस पोस्ट पर कितनी मिलती है सैलरी
हेल्थ
Food to Eat During Navratri Fast: कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या साबूदाना...नवरात्रि के व्रत में सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन?
कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या साबूदाना...नवरात्रि के व्रत में सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन?
ट्रेंडिंग
पिकनिक के रंग में बंदरों का आतंक, सामान उठाकर भागे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
पिकनिक के रंग में बंदरों का आतंक, सामान उठाकर भागे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget