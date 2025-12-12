यह है 2025 की सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का निकाल दिया पसीना

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कई सालों तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने ऐप चार्ट पर राज किया था, लेकिन अब एक नई ऐप ने इनकी जगह ले ली है. हाल ही में ऐप्पल ने इस साल अमेरिका में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली फ्री आईफोन ऐप्स की लिस्ट जारी की थी. इसके मुताबिक, 2025 में ChatGPT को सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया गया. लगभग 2.5 साल पहले लॉन्च हुई ChatGPT ने कम समय में ही बाकी ऐप्स को पछाड़कर टॉप पोजीशन हासिल कर ली है.

ChatGPT के कितने डाउनलोड?

2023 में ChatGPT टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं थी, जबकि पिछले साल यह ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने के मामले में चौथे स्थान पर थी और चाइनीज शॉपिंग ऐप टेमू ने पहला स्थान हासिल किया था. इस साल की शुरुआत से ही इसके सबसे ज्यादा डाउनलोड होने के संकेत मिलने लगे थे, जब यह मार्च में टिकटॉक और इंस्टाग्राम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन गई थी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, ChatGPT को कुल 1.36 बिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है.

क्यों बढ़ रही ChatGPT की पॉपुलैरिटी?

ChatGPT की बढ़ती पॉपुलैरिटी दिखाती है कि एआई किस रफ्तार से लोगों के जीवन में अपना स्थान बना रही है. अब लोग घर से लेकर ऑफिस तक के कामों में एआई का यूज करने लगे हैं. ChatGPT की पॉपुलैरिटी ने सर्च के मामले में गूगल की बादशाहत को भी टक्कर दी है और अब लोग सर्च के लिए गूगल से ज्यादा एआई चैटबॉट यूज करने लगे हैं.

टॉप 10 की लिस्ट में बाकी कौन-सी ऐप्स?

ऐप्पल की मोस्ट डाउनलोडेड लिस्ट में ChatGPT पहले स्थान पर है. दूसरे स्थान पर Threads, तीसरे पर Google, चौथे पर TikTok और पांचवें पर WhatsApp Messenger है. इंस्टाग्राम छठे, YouTube सातवें, Google Maps आठवें, Gmail नौंवें और Google Gemini 10वें स्थान पर है.

