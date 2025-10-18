हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऑफिस मीटिंग से लेकर प्राइवेट कॉल तक खतरे में! इस ऐप को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट

ऑफिस मीटिंग से लेकर प्राइवेट कॉल तक खतरे में! इस ऐप को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट

CERT-In Alert: भारत की Computer Emergency Response Team (CERT-In) ने Zoom यूजर्स के लिए नया अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 18 Oct 2025 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

CERT-In Alert: भारत की Computer Emergency Response Team (CERT-In) ने Zoom यूजर्स के लिए नया अलर्ट जारी किया है. सरकारी एजेंसी ने बताया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के कुछ वर्ज़न में गंभीर सुरक्षा खामियां पाई गई हैं. ये खामियां Windows, macOS, iOS और Android सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर मौजूद थीं. इस कमी का फायदा उठाकर साइबर अपराधी यूज़र्स की मीटिंग में घुस सकते हैं, संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकते हैं और सिस्टम पर खतरनाक कमांड्स चला सकते हैं.

कैसे हो सकता है नुकसान

CERT-In के अनुसार, Zoom के पुराने वर्ज़न (विशेष रूप से 6.5.1) में कई तकनीकी कमज़ोरियाँ थीं. इन खामियों के ज़रिए हैकर्स Zoom Rooms तक अनधिकृत एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, वे मीटिंग से किसी को बाहर कर सकते हैं, गुप्त जानकारी लीक कर सकते हैं और इस्तेमाल करने वालों के कॉन्फ़िगरेशन डेटा तक भी पहुंच सकते हैं. यह समस्या न केवल व्यक्तिगत यूज़र्स बल्कि कंपनियों और संस्थानों के लिए भी खतरा साबित हो सकती है क्योंकि इससे मीटिंग्स की प्राइवेसी और सुरक्षा दोनों प्रभावित होती हैं.

सुरक्षा रिपोर्ट में क्या कहा गया

CERT-In की रिपोर्ट (CIVN-2025-0261) में इन कमजोरियों को मीडियम सिक्योरिटी लेवल का खतरा बताया गया है. रिपोर्ट में कहा गया कि Zoom के Windows और macOS वर्ज़न में Command Injection Flaw पाया गया जिसके जरिए हैकर्स नेटवर्क के ज़रिए बिना अनुमति संवेदनशील जानकारी हासिल कर सकते थे. वहीं, Authentication Bypass की समस्या के चलते कुछ यूज़र्स बिना प्रमाणन के भी डेटा तक पहुंच सकते थे.

क्यों हुई यह समस्या

CERT-In के मुताबिक, इन सिक्योरिटी फ्लॉज़ की मुख्य वजह इनपुट डेटा की गलत हैंडलिंग और सेशन वेलिडेशन की कमी है. दरअसल, Zoom के कुछ पुराने वर्ज़न में यह जांच नहीं होती थी कि जो यूज़र मीटिंग जॉइन कर रहा है उसकी पहचान असली है या नहीं. साथ ही, सिस्टम में डाला गया डेटा सही तरीके से फ़िल्टर और प्रोसेस नहीं हो रहा था जिससे हैकर्स को सिस्टम में घुसने का रास्ता मिल जाता था.

Zoom ने किया सुधार, यूज़र्स को अपडेट की सलाह

हालांकि, कंपनी ने इस समस्या को पहचानने के बाद 14 अक्टूबर को नया अपडेट जारी कर दिया है जिसमें इन सभी कमजोरियों को ठीक कर दिया गया है. CERT-In ने सभी यूज़र्स को सलाह दी है कि वे अपने डिवाइस पर Zoom ऐप को तुरंत लेटेस्ट वर्ज़न में अपडेट करें. इससे न सिर्फ आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स सुरक्षित रहेंगी बल्कि आपका पर्सनल और प्रोफेशनल डेटा भी साइबर हमलों से बचा रहेगा.

यह भी पढ़ें:

Diwali से पहले धड़ाम हो गई iPhone 16 की कीमत, खरीदने पर होगी इतने हजार की बचत, जानिए कैसे मिलेगी डील

Published at : 18 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Tags :
Zoom CERT-In TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
बॉलीवुड
Thamma Box Office: 'थामा' से बॉलीवुड में इतिहास रच सकती हैं रश्मिका मंदाना, बस चाहिए 255 करोड़, फिर ऐसा करने वाली बन जाएंगी साल की पहली एक्ट्रेस
'थामा' से बॉलीवुड में इतिहास रच सकती हैं रश्मिका मंदाना, बस चाहिए 255 करोड़
Advertisement

वीडियोज

Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
बॉलीवुड
Thamma Box Office: 'थामा' से बॉलीवुड में इतिहास रच सकती हैं रश्मिका मंदाना, बस चाहिए 255 करोड़, फिर ऐसा करने वाली बन जाएंगी साल की पहली एक्ट्रेस
'थामा' से बॉलीवुड में इतिहास रच सकती हैं रश्मिका मंदाना, बस चाहिए 255 करोड़
विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: कब बनी थी पहली बार रंगोली, जानें क्या है वेदों से इसका कनेक्शन
कब बनी थी पहली बार रंगोली, जानें क्या है वेदों से इसका कनेक्शन
हेल्थ
Metabolic Syndrome: मेटाबॉलिक सिंड्रोम महिलाओं में बढ़ा सकता है कई तरह के कैंसर का खतरा, र‍िसर्च में हुआ खुलासा
मेटाबॉलिक सिंड्रोम महिलाओं में बढ़ा सकता है कई तरह के कैंसर का खतरा, र‍िसर्च में हुआ खुलासा
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget