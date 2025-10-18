हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीDiwali से पहले धड़ाम हो गई iPhone 16 की कीमत, खरीदने पर होगी इतने हजार की बचत, जानिए कैसे मिलेगी डील

Diwali से पहले धड़ाम हो गई iPhone 16 की कीमत, खरीदने पर होगी इतने हजार की बचत, जानिए कैसे मिलेगी डील

iPhone 16: दिवाली आने ही वाली है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फेस्टिव सेल्स का जोश चरम पर है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 18 Oct 2025 08:30 AM (IST)
Preferred Sources

iPhone 16: दिवाली आने ही वाली है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फेस्टिव सेल्स का जोश चरम पर है. इसी बीच Vijay Sales ने अपनी Diwali Sale 2025 शुरू कर दी है जिसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है Apple का iPhone 16. हर साल की तरह इस बार भी iPhones शॉपिंग लिस्ट में सबसे ऊपर हैं लेकिन इस बार कीमतों में आई बड़ी गिरावट ने यूज़र्स की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है.

Vijay Sales पर iPhone 16 की कीमत में तगड़ी गिरावट

iPhone 16 का बेस मॉडल जिसकी शुरुआती कीमत 79,900 रुपये थी अब दिवाली सेल में सीधा 13,410 रुपये सस्ता हो गया है. Vijay Sales पर यह अब 66,490 रुपये में उपलब्ध है. लेकिन असली फायदा तब होता है जब आप IDFC First Bank क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन करते हैं इस पर 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट (10,000 रुपये तक) दिया जा रहा है.

इस ऑफर के बाद iPhone 16 की इफेक्टिव कीमत सिर्फ 56,490 रुपये रह जाती है यानी कुल 23,410 रुपये की बचत. इसके अलावा, Vijay Sales एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है. यानी अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है तो उसे एक्सचेंज में देकर आप कीमत को और भी कम कर सकते हैं.

iPhone 16 के शानदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Apple का यह प्रीमियम स्मार्टफोन 6.1 इंच के Super Retina XDR OLED डिस्प्ले के साथ आता है जिसमें 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है.

फोन में A18 चिपसेट दिया गया है, जो Apple Intelligence सपोर्ट के साथ आता है. यह डिवाइस iOS 18 पर चलता है और इसमें 8GB RAM तथा 128GB स्टोरेज का बेस वेरिएंट मिलता है. iPhone 16 पांच शानदार रंगों में उपलब्ध है Ultramarine, Teal, Black, White और Pink.

कैमरा सेक्शन की बात करें तो इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है. वहीं, फ्रंट पर 12MP का कैमरा सेल्फी और FaceTime के लिए बेहतरीन रिजल्ट देता है. इसमें 3561mAh की बैटरी दी गई है जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Samsung Galaxy S24FE 5G पर भी भारी डिस्काउंट

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Samsung Galaxy S24FE 5G के 8+128GB वेरिएंट की असल कीमत 59,999 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद आप इस फोन को यहां से महज 30,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा आपको कई बैंक ऑफर भी देखने को मिल जाएंगे जिससे कीमत और भी कम हो जाएगी.

यह भी पढ़ें:

फोन की भी होती है Expiry Date? जानिए क्या है कैलकुलेट करने का तरीका

Published at : 18 Oct 2025 08:29 AM (IST)
Tags :
Vijay Sales IPHONE 16 TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; MEA कर चुका है खारिज
'अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; MEA कर चुका है खारिज
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Russia-Ukraine War: 'एजेंट ने फंसाया', रूस में फंसे भारतीय ने लगाई गुहार, Owaisi ने लिखी चिट्ठी
Viral Video: रील का जानलेवा जुनून, झरने में डूबा युवक, दोस्त बनाते रहे वीडियो
DIG के घर में 'नोट फैक्ट्री' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; MEA कर चुका है खारिज
'अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; MEA कर चुका है खारिज
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
तमिल सिनेमा
Kantara Chapter 1 BO Day 16: 'कांतारा: चैप्टर 1' की तीसरे फ्राइडे घटी कमाई , लेकिन इतिहास रचने से इंचभर दूर, जानें 16 दिनों में कितने तोड़े रिकॉर्ड
'कांतारा: चैप्टर 1' की तीसरे फ्राइडे घटी कमाई , लेकिन इतिहास रचने से इंचभर दूर, जानें 16 दिनों में कितने तोड़े रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
हेल्थ
Chronic Heart Failure Symptoms: रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
फूड
दिवाली पर बाजार में आ रहे नकली डेयरी प्रोडक्ट, घर पर ऐसे बनाएं क्रीमी पनीर
दिवाली पर बाजार में आ रहे नकली डेयरी प्रोडक्ट, घर पर ऐसे बनाएं क्रीमी पनीर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget