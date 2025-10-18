iPhone 16: दिवाली आने ही वाली है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फेस्टिव सेल्स का जोश चरम पर है. इसी बीच Vijay Sales ने अपनी Diwali Sale 2025 शुरू कर दी है जिसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है Apple का iPhone 16. हर साल की तरह इस बार भी iPhones शॉपिंग लिस्ट में सबसे ऊपर हैं लेकिन इस बार कीमतों में आई बड़ी गिरावट ने यूज़र्स की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है.

Vijay Sales पर iPhone 16 की कीमत में तगड़ी गिरावट

iPhone 16 का बेस मॉडल जिसकी शुरुआती कीमत 79,900 रुपये थी अब दिवाली सेल में सीधा 13,410 रुपये सस्ता हो गया है. Vijay Sales पर यह अब 66,490 रुपये में उपलब्ध है. लेकिन असली फायदा तब होता है जब आप IDFC First Bank क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन करते हैं इस पर 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट (10,000 रुपये तक) दिया जा रहा है.

इस ऑफर के बाद iPhone 16 की इफेक्टिव कीमत सिर्फ 56,490 रुपये रह जाती है यानी कुल 23,410 रुपये की बचत. इसके अलावा, Vijay Sales एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है. यानी अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है तो उसे एक्सचेंज में देकर आप कीमत को और भी कम कर सकते हैं.

iPhone 16 के शानदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Apple का यह प्रीमियम स्मार्टफोन 6.1 इंच के Super Retina XDR OLED डिस्प्ले के साथ आता है जिसमें 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है.

फोन में A18 चिपसेट दिया गया है, जो Apple Intelligence सपोर्ट के साथ आता है. यह डिवाइस iOS 18 पर चलता है और इसमें 8GB RAM तथा 128GB स्टोरेज का बेस वेरिएंट मिलता है. iPhone 16 पांच शानदार रंगों में उपलब्ध है Ultramarine, Teal, Black, White और Pink.

कैमरा सेक्शन की बात करें तो इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है. वहीं, फ्रंट पर 12MP का कैमरा सेल्फी और FaceTime के लिए बेहतरीन रिजल्ट देता है. इसमें 3561mAh की बैटरी दी गई है जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Samsung Galaxy S24FE 5G पर भी भारी डिस्काउंट

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Samsung Galaxy S24FE 5G के 8+128GB वेरिएंट की असल कीमत 59,999 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद आप इस फोन को यहां से महज 30,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा आपको कई बैंक ऑफर भी देखने को मिल जाएंगे जिससे कीमत और भी कम हो जाएगी.

