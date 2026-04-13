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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCeiling Fan Vs Table Fan: कौन खाता है ज्यादा बिजली? खरीदने से पहले जान लें सच, वरना होगा नुकसान

Ceiling Fan Vs Table Fan: कौन खाता है ज्यादा बिजली? खरीदने से पहले जान लें सच, वरना होगा नुकसान

Ceiling Fan Vs Table Fan: सीलिंग फैन आमतौर पर 60 से 80 वॉट तक बिजली खपत करता है जबकि टेबल फैन लगभग 30 से 50 वॉट के बीच रहता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Apr 2026 12:43 PM (IST)
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  • जरूरत के अनुसार बड़े कमरे के लिए सीलिंग, छोटी जगह के लिए टेबल फैन।

Ceiling Fan Vs Table Fan: जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है घरों में पंखों की जरूरत बढ़ जाती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सीलिंग फैन लें या टेबल फैन. दोनों ही अपने-अपने तरीके से काम के होते हैं लेकिन जब बात बिजली के बिल और इस्तेमाल की आती है तो सही चयन करना जरूरी हो जाता है.

कौन खाता है ज्यादा बिजली

Ceiling Fan आमतौर पर 60 से 80 वॉट तक बिजली खपत करता है जबकि टेबल फैन लगभग 30 से 50 वॉट के बीच रहता है. इसका मतलब साफ है कि टेबल फैन कम बिजली खर्च करता है. अगर आप पूरे दिन पंखा चलाते हैं तो टेबल फैन आपके बिजली बिल को कम रखने में मदद कर सकता है. हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सीलिंग फैन एक बड़े एरिया में हवा फैलाता है जबकि टेबल फैन सीमित जगह तक ही हवा देता है.

कूलिंग और कवरेज में फर्क

सीलिंग फैन पूरे कमरे में हवा को समान रूप से फैलाने में सक्षम होता है. यह बड़े कमरों के लिए बेहतर विकल्प है. वहीं टेबल फैन एक दिशा में तेज हवा देता है जो छोटे कमरों या किसी खास जगह पर बैठने के लिए ज्यादा उपयोगी होता है. अगर आप पूरे कमरे को ठंडा रखना चाहते हैं तो सीलिंग फैन बेहतर रहेगा. लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने आसपास ठंडी हवा चाहिए तो टेबल फैन ज्यादा कारगर साबित हो सकता है.

पोर्टेबिलिटी और सुविधा

टेबल फैन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. आप इसे अपने साथ कहीं भी रख सकते हैं चाहे किचन हो, बालकनी या ऑफिस डेस्क. दूसरी ओर, सीलिंग फैन एक बार लग जाने के बाद स्थायी हो जाता है. इसे इधर-उधर नहीं ले जाया जा सकता लेकिन यह लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के काम करता है.

कीमत और मेंटेनेंस

टेबल फैन आमतौर पर सस्ता होता है और इसकी इंस्टॉलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती. वहीं सीलिंग फैन थोड़ा महंगा हो सकता है और इसे लगाने के लिए इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है. मेंटेनेंस की बात करें तो दोनों ही फैन को समय-समय पर साफ करना जरूरी होता है लेकिन सीलिंग फैन की सफाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि यह ऊंचाई पर लगा होता है.

आपके लिए कौन सा बेहतर?

अगर आपका कमरा बड़ा है और आप पूरे कमरे में हवा चाहते हैं तो सीलिंग फैन सही विकल्प है. वहीं अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं और छोटी जगह में इस्तेमाल करना है तो टेबल फैन बेहतर रहेगा. सीलिंग फैन और टेबल फैन दोनों की अपनी-अपनी खासियतें हैं. चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जरूरत क्या है पूरे कमरे की ठंडक या कम बिजली खर्च के साथ पर्सनल कूलिंग.

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Published at : 13 Apr 2026 12:43 PM (IST)
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