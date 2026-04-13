'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने वर्ल्डवाइड पार किया 3 हजार करोड़ का आंकड़ा, खुशी से झूमी 'यालिना'

आदित्य धर निर्देशित 'धुरंधर' और अब 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक परफॉर्म किया है. इनस फिल्मों ने इतनी ज्यादा कमाई की है कि सारी बॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं. यहां तक कि पुष्पा 2 को छोड़कर सभी पैन इंडिया फिल्मों के गुरूर भी मिट्टी में मिल गए हैं. वहीं धुरंधर फ्रेंचाइजी को मिली इस सक्सेस पर फिल्म की एक्ट्रेस सारा अर्जुन भी खुशी से फूली नहीं समा रही हैं. सारा ने इस सक्सेस के लिए दर्शकों के प्रति आभार भी जताया है.

‘यालिना’ ने फैंस को कहा थैंक्यू

बता दें कि सारा ने अपने हीरो रणवीर सिंह के साथ फिल्म के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए, पिछले कुछ महीनों में फिल्म को मिले अपार प्यार के लिए फैंस को धन्यवाद दिया. सारा अर्जुन ने अपनी पोस्ट को कैप्शन दिया, "यालिना की ओर से, मैं आप सभी को प्यार के लिए धन्यवाद देती हूं."

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सारा अर्जुन ने धुरंधर में यालीना का किरदार निभाया है और उनकी एक्टिंग की काफी सराहना की गई है, दर्शकों ने एक्शन से भरपूर कहानी में उनकी इमोशनल डेप्थ और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की है.

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस अपडेट

रणवीर सिंह अभिनीत और आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड 1,700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. यह फिल्म हाल के समय की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलताओं में से एक बनकर उभरी है. महज 25 दिनों में, 'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में 1,700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, और इतने कम समय में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है.

'धुरंधर' फ्रैंचाइजी हुई 3000 करोड़ के पार

गौरतलब है कि सीक्वल के 1700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के साथ ही, दो भागों वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आधिकारिक तौर पर 3,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, 'धुरंधर' फ्रैंचाइज़ी अब सिर्फ 2 फिल्मों के साथ 3,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म फ्रैंचाइज़ी बन गई है. घरेलू स्तर पर, फिल्म ने अपने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग वीक के बाद धीरे-धीरे मंदी के बावजूद अपना दबदबा बनाए रखा है. इसने भारत में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट कमाई की है.