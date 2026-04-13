हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर

IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर

IPL 2026 Points Table: आरसीबी के गेंदबाजों के सामने मुंबई इंडियंस 5 विकेट के नुकसान पर 222 रन ही बना पाई.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Apr 2026 10:21 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026- आईपीएल 2026 के 20वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया. आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एमआई को सामने 241 रनों का लक्ष्य दिया था. लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों के सामने मुंबई इंडियंस 5 विकेट के नुकसान पर 222 रन ही बना पाई.

IPL में राजस्थान रॉयल्स की नहीं हुई एक भी हार

ये आरसीबी की इस सीजन में तीसरी जीत है, जबकि मुंबई इंडियंस की तीसरी हार है. इस मैच के बाद प्वाइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव आया है. हालांकि, टॉप पर अभी भी राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जो एक भी मुकाबला नहीं हारी है.

राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 4 मैच खेले हैं और सभी जीत कर 8 अंक हासिल किए हैं. वहीं, पंजाब किंग्स 4 में से 3 मैच जीत कर 7 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी 4 में तीन मैच जीतकर 6 अंक हासिल करते हुए तीसरे स्थान पर है.

एक मैच भी नहीं जीत पाई टीम

दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जांयट्स के पास अभी 4-4 अंक हैं. वहीं, सनराइज हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपरकिंग्स ने अभी तक 4-4 मैच में से सिर्फ 1-1 मैच ही जीत सके हैं. इन तीनों टीमों के अंक 2 हैं. वहीं, सबसे निचले पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिसने अभी तक एक मैच भी नहीं जीता है.

आरसीबी ने रविवार को टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए ओवर में 4 विकेट गंवाकर 240 रन बनाए. फिल साल्ट और विराट कोहली ने टीम को शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी निभाई. कोहली ने 38 गेंदों में 50 रन बनाए, तो साल्ट ने 36 गेंदों में 78 रनों की शानदार पारी खेली. साल्ट ने अपनी इस पारी में 6 चौके और 6 छक्के लगाए.

कप्तान रजत पाटीदार बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 20 गेंदों में 53 रन बनाए। अंत के ओवरों में टिम डेविड ने सिर्फ 16 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 34 रन बनाए, जबकि जितेश शर्मा 10 रन ही बना सके. गेंदबाजी में मुंबई इंडियंस की ओर से बोल्ट-हार्दिक, सैंटनर और शार्दुल ने एक-एक विकेट चटकाया.

यह भी पढ़ें

'आप हमारी टीम की सबसे बड़ी प्रेरणा हैं', एमआई के साथ 15 साल पूरे करने पर रोहित शर्मा को हार्दिक ने दी बधाई

Published at : 13 Apr 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru VIRAT KOHLI IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
आईपीएल 2026
IPL 2026: मुंबई की लगातार तीसरी हार से बौखलाए हार्दिक पांड्या! कहा- 'दोबारा विचार करने की जरूरत है कि...'
मुंबई की लगातार तीसरी हार से बौखलाए हार्दिक पांड्या! कहा- 'दोबारा विचार करने की जरूरत है कि...'
आईपीएल 2026
बटलर ने पहले 37 गेंदों में 60 रन ठोका और फिर ये क्या कह दिया- 'मैं 15 साल से खेल रहा हूं मगर...'
बटलर ने पहले 37 गेंदों में 60 रन ठोका और फिर ये क्या कह दिया- 'मैं 15 साल से खेल रहा हूं मगर...'
आईपीएल 2026
'आप हमारी टीम की सबसे बड़ी प्रेरणा हैं', एमआई के साथ 15 साल पूरे करने पर रोहित शर्मा को हार्दिक ने दी बधाई
'आप हमारी टीम की सबसे बड़ी प्रेरणा हैं', एमआई के साथ 15 साल पूरे करने पर रोहित शर्मा को हार्दिक ने दी बधाई
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'डील सिर्फ कुछ ही इंच दूर थी, लेकिन...', ईरान के विदेश मंत्री ने बताया पाकिस्तान में कैसे अचानक बिगड़ गई बात
'डील सिर्फ कुछ ही इंच दूर थी, लेकिन...', ईरान के विदेश मंत्री ने बताया PAK में कैसे अचानक बिगड़ गई बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Phase 2 Protest Live: नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर आक्रामक हुए मजदूर, गाड़ियों में लगाई आग, कई रास्ते जाम, 50 हिरासत में
Noida Phase 2 Protest Live: नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर आक्रामक हुए मजदूर, गाड़ियों में लगाई आग, कई रास्ते जाम, 50 हिरासत में
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Worldwide BO Day 25: 'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड फिर रचा इतिहास, बनी ऐसा करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म, अब टूटेगा 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड!
'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड फिर रचा इतिहास, बनी ऐसा करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
विश्व
पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप का तुगलकी फरमान, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा अमेरिका
पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप का तुगलकी फरमान, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा अमेरिका
एग्रीकल्चर
उत्तर प्रदेश में सुपरफूड की एंट्री, पैशन फ्रूट की खेती शुरू कर कमाएं लाखों रुपये
उत्तर प्रदेश में सुपरफूड की एंट्री, पैशन फ्रूट की खेती शुरू कर कमाएं लाखों रुपये
ऑटो
क्या भारी होना EV के लिए फायदेमंद है? खरीदने से पहले जान लें इलेक्ट्रिक कारों की पूरी सच्चाई
क्या भारी होना EV के लिए फायदेमंद है? खरीदने से पहले जान लें इलेक्ट्रिक कारों की पूरी सच्चाई
जनरल नॉलेज
Jail VS Prison: जेल और कारागार में क्या होता है फर्क, जानें किसकी सिक्योरिटी सबसे टाइट?
जेल और कारागार में क्या होता है फर्क, जानें किसकी सिक्योरिटी सबसे टाइट?
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget