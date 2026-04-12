एक्सप्लोरर
अब बिना इंटरनेट के भी चलेगा AI! कमाल का है Google का ये नया ऐप, जानिए सेटअप करने का तरीका
Google Edge Gallery App: इस ऐप के जरिए आप बिना इंटरनेट के भी AI से सवाल पूछ सकते हैं किसी भी विषय पर जानकारी ले सकते हैं या सलाह मांग सकते हैं.
Google ने एक ऐसा नया ऐप पेश किया है जो AI के इस्तेमाल का तरीका पूरी तरह बदल सकता है. Google Edge Gallery के जरिए अब आप AI को सीधे अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं और बिना इंटरनेट के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अब तक हम AI टूल्स को चलाने के लिए इंटरनेट पर निर्भर रहते थे लेकिन इस नए सिस्टम में पूरा AI मॉडल आपके फोन की मेमोरी में ही काम करता है. इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है या फोन फ्लाइट मोड में है तब भी AI आपके सवालों के जवाब देता रहेगा.
1/6
2/6
Published at : 12 Apr 2026 07:30 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब बिना इंटरनेट के भी चलेगा AI! कमाल का है Google का ये नया ऐप, जानिए सेटअप करने का तरीका
टेक्नोलॉजी
7 Photos
भारतीय यूजर्स के लिए बड़ा खतरा! बिना OTP और अलर्ट के खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रही साइबर ठगी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Online Shopping के चक्कर में हो सकता है बड़ा नुकसान! फर्जी वेबसाइट बनाकर ऐसे लूट रहे ठग
टेक्नोलॉजी
6 Photos
पुराना हो गया OTP वाला तरीका! अब WhatsApp पर यूज करें ये वाला फीचर, हैकर्स के भी छूट जाएंगे पसीने
टेक्नोलॉजी
5 Photos
iPhone से इन मामलों में आगे है Samsung! खरीदने से पहले जरूर पता होनी चाहिए ये बातें
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन चार्जर पर लिखा R कोड क्या बताता है? 99% लोग करते हैं नजरअंदाज, सच जानकर रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
WhatsApp के ये 5 छुपे हुए फीचर्स जिसके बारे में 90% लोगों को नहीं है पता! आखिरी वाला तो है सबसे बेस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स
टेक्नोलॉजी
BSNL ने मारी बाज़ी! इस मामले में Jio-Airtel को पछाड़ बना नंबर-1, रिपोर्ट में हो गया खुलासा
टेक्नोलॉजी
Induction Vs Electric Plasma Stove: क्या सच में नई टेक्नोलॉजी है बेहतर? जानिए कौन बचाता है ज्यादा बिजली
टेक्नोलॉजी
ChatGPT का डरावना खेल! सिलिकॉन वैली के शख्स ने OpenAI पर किया केस, चैटबॉट ने एक्स-गर्लफ्रेंड को बनाया था निशाना
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब बिना इंटरनेट के भी चलेगा AI! कमाल का है Google का ये नया ऐप, जानिए सेटअप करने का तरीका
टेक्नोलॉजी
7 Photos
भारतीय यूजर्स के लिए बड़ा खतरा! बिना OTP और अलर्ट के खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रही साइबर ठगी
प्रेम कुमारJournalist
Opinion