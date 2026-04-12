अब बिना इंटरनेट के भी चलेगा AI! कमाल का है Google का ये नया ऐप, जानिए सेटअप करने का तरीका

इस ऐप के जरिए आप बिना इंटरनेट के भी AI से सवाल पूछ सकते हैं किसी भी विषय पर जानकारी ले सकते हैं या सलाह मांग सकते हैं. इसमें एक खास मोड भी दिया गया है जिससे आप समझ सकते हैं कि AI ने किसी जवाब तक पहुंचने के लिए किस तरह सोचा. यह ऐप सिर्फ सामान्य सवाल-जवाब तक सीमित नहीं है. आप इससे ऑफलाइन रहते हुए कोडिंग भी कर सकते हैं वेबसाइट या गेम का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं.