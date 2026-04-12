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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीअब बिना इंटरनेट के भी चलेगा AI! कमाल का है Google का ये नया ऐप, जानिए सेटअप करने का तरीका

अब बिना इंटरनेट के भी चलेगा AI! कमाल का है Google का ये नया ऐप, जानिए सेटअप करने का तरीका

Google Edge Gallery App: इस ऐप के जरिए आप बिना इंटरनेट के भी AI से सवाल पूछ सकते हैं किसी भी विषय पर जानकारी ले सकते हैं या सलाह मांग सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 12 Apr 2026 07:30 PM (IST)
Google Edge Gallery App: इस ऐप के जरिए आप बिना इंटरनेट के भी AI से सवाल पूछ सकते हैं किसी भी विषय पर जानकारी ले सकते हैं या सलाह मांग सकते हैं.

Google ने एक ऐसा नया ऐप पेश किया है जो AI के इस्तेमाल का तरीका पूरी तरह बदल सकता है. Google Edge Gallery के जरिए अब आप AI को सीधे अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं और बिना इंटरनेट के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अब तक हम AI टूल्स को चलाने के लिए इंटरनेट पर निर्भर रहते थे लेकिन इस नए सिस्टम में पूरा AI मॉडल आपके फोन की मेमोरी में ही काम करता है. इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है या फोन फ्लाइट मोड में है तब भी AI आपके सवालों के जवाब देता रहेगा.

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यह ऐप AI मॉडल को क्लाउड की बजाय आपके फोन में ही स्टोर कर देता है. यानी जो भी सवाल आप पूछते हैं या जो जवाब आपको मिलता है, वह कहीं बाहर सर्वर पर नहीं जाता. इससे आपकी प्राइवेसी पहले से ज्यादा सुरक्षित रहती है और डेटा खर्च भी नहीं होता. आसान भाषा में कहें तो आपका फोन खुद एक छोटा AI सिस्टम बन जाता है जो बिना इंटरनेट के भी समझदारी से काम करता है.
यह ऐप AI मॉडल को क्लाउड की बजाय आपके फोन में ही स्टोर कर देता है. यानी जो भी सवाल आप पूछते हैं या जो जवाब आपको मिलता है, वह कहीं बाहर सर्वर पर नहीं जाता. इससे आपकी प्राइवेसी पहले से ज्यादा सुरक्षित रहती है और डेटा खर्च भी नहीं होता. आसान भाषा में कहें तो आपका फोन खुद एक छोटा AI सिस्टम बन जाता है जो बिना इंटरनेट के भी समझदारी से काम करता है.
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इस ऐप के जरिए आप बिना इंटरनेट के भी AI से सवाल पूछ सकते हैं किसी भी विषय पर जानकारी ले सकते हैं या सलाह मांग सकते हैं. इसमें एक खास मोड भी दिया गया है जिससे आप समझ सकते हैं कि AI ने किसी जवाब तक पहुंचने के लिए किस तरह सोचा. यह ऐप सिर्फ सामान्य सवाल-जवाब तक सीमित नहीं है. आप इससे ऑफलाइन रहते हुए कोडिंग भी कर सकते हैं वेबसाइट या गेम का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं.
इस ऐप के जरिए आप बिना इंटरनेट के भी AI से सवाल पूछ सकते हैं किसी भी विषय पर जानकारी ले सकते हैं या सलाह मांग सकते हैं. इसमें एक खास मोड भी दिया गया है जिससे आप समझ सकते हैं कि AI ने किसी जवाब तक पहुंचने के लिए किस तरह सोचा. यह ऐप सिर्फ सामान्य सवाल-जवाब तक सीमित नहीं है. आप इससे ऑफलाइन रहते हुए कोडिंग भी कर सकते हैं वेबसाइट या गेम का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं.
Published at : 12 Apr 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
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