पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति वार्ता के फेल होते ही हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख और सख्त हो गया है. उन्होंने अब सीधी चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका खुद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है. यह वही समुद्री रास्ता है जिसे खुलवाने के लिए अब तक अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा था, लेकिन अब वह खुद इसे रोकने की बात कर रहा है.

दरअसल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहीं से उसका ज्यादातर तेल दुनिया के अलग-अलग देशों तक पहुंचता है. अगर यह रास्ता बंद होता है, तो ईरान की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा और उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है.

शिपिंग इंडस्ट्री में बढ़ी चिंता

इस फैसले को लेकर दुनिया भर की शिपिंग इंडस्ट्री में चिंता बढ़ गई है. लोगों को डर है कि अगर अमेरिका ने यह कदम उठाया, तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं. ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि अमेरिका सिर्फ होर्मुज से गुजरने वाले ही नहीं, बल्कि ईरान से जुड़े दूसरे जहाजों को भी रोक सकता है, चाहे वे इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हों या नहीं. जानकारी के मुताबिक, अगर अमेरिका नाकाबंदी करता है तो ईरान के चार बड़े बंदरगाह सीधे प्रभावित होंगे. इनमें खर्ग (खार्क) द्वीप, जास्क टर्मिनल, बंदर अब्बास और बंदर खुमैनी शामिल हैं. ये सभी ईरान के लिए तेल निर्यात के अहम केंद्र माने जाते हैं.

होर्मुज के बंद होने पर क्या होगा?

इससे पहले जब अमेरिका और इजरायल के साथ तनाव बढ़ा था, तब ईरान ने भी होर्मुज को बंद करने की बात कही थी. हालांकि बाद में उसने धीरे-धीरे इसे खोल दिया और कुछ तेल टैंकरों को भारी शुल्क लेकर गुजरने की अनुमति दी. बताया गया कि एक जहाज से करीब 20 लाख डॉलर तक वसूले गए. रिपोर्ट के अनुसार, ईरान मार्च तक हर दिन औसतन 18 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात कर रहा था, जो पिछले महीनों से ज्यादा है. इस तेल से मिलने वाला पैसा ईरान अपनी सरकार चलाने और सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहा है. ऐसे में अगर होर्मुज बंद होता है, तो इस पर सीधा असर पड़ेगा.

होर्मुज के बंद होने से क्या होगा?

हालांकि, इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा. यूएई और ओमान जैसे देशों के तेल की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है. यही वजह है कि पहले अमेरिकी नौसेना ने ईरानी टैंकरों को पूरी तरह रोकने से बचने की कोशिश की थी, ताकि बाजार में तेल की सप्लाई बनी रहे और कीमतें काबू में रहें. इसी दिशा में मार्च में अमेरिका ने ईरान को एक अस्थायी अनुमति भी दी थी, जिससे वह पहले से भरे टैंकरों के जरिए तेल बेच सके. इससे करीब 140 मिलियन बैरल कच्चा तेल बाजार में आया, जो पूरी दुनिया की करीब डेढ़ दिन की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी माना जाता है. अगर ट्रंप होर्मुज को बंद करने का फैसला लेते हैं, तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा. तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है.

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