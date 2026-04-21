कमरे में कहां और कितना ऊंचा लगवाना चाहिए पंखा? ये बातें जान लीं तो मिलेगी कूलर जैसी हवा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 10 फीट से ऊंची छत के लिए डाउनरॉड का प्रयोग करें।

Ceiling Fan Tips: गर्मी के मौसम में बिना पंखे के एक मिनट रहना भी मुश्किल हो जाता है. कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि पंखा चल रहा होता है, लेकिन उसकी हवा नहीं आती. इसके पीछे इंस्टॉलेशन के समय की गलती कारण हो सकती है. दरअसल, पंखा लगाते समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसे फर्श से कितना ऊंचा लगाया जा रहा है और उसकी दीवारों से दूरी कितनी है. अगर पंखा ज्यादा नीचे लगा है तो यह सुरक्षा के लिए खतरा है. वहीं अगर इसकी हाइट ज्यादा है तो यह हवा नहीं देगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि पंखा लगाने की सही हाइट कितनी होती है.

पंखा कितनी हाइट पर लगा होना चाहिए?

सुरक्षा के लिहाज से पंखे को हमेशा फर्श से कम से कम 7 फीट ऊपर रखना चाहिए. इसके अलावा पंखे और छत के बीच कम से कम 10 इंच का स्पेस होना जरूरी है. इसके बिना एयरफ्लो ब्लॉक हो सकता है और पंखा चलने के बावजूद भी आपको हवा नहीं लगेगी. अगर आपके पास स्पेस है तो पंखे को 8-9 फीट की हाइट पर लगाया जा सकता है. पंखे को नजदीकी दीवार से लगभग 2 फीट की दूरी पर जरूर रखें.

कमरे के साइज के हिसाब से चुनें पंखा

पंखे की हाइट के साथ कमरे के साइज का ध्यान रखना भी जरूरी है. पंखा लेते समय हमेशा कमरे के साइज के हिसाब से पंखे का साइज सेलेक्ट करना चाहिए. बता दें कि मार्केट में 29-54 इंच तक के पंखे मौजूद हैं. 75 स्क्वेयर फीट तक के साइज वाले कमरे के लिए 29-36 इंच तक का पंखा सही रहता है. वहीं अगर आपके कमरे का साइज 76-144 स्क्वेयर फीट है तो 36-42 इंच, 144-225 स्क्वेयर फीट के साइज के लिए 44 इंच और 225-400 स्क्वेयर फीट के बड़े कमरे के लिए 50-54 इंच तक के साइज वाला पंखा खरीदें.

ज्यादा हाइट वाली छत के लिए क्या करें?

अगर आपको किसी ऐसे कमरे में पंखा लगाना है, जिसकी छत 10 फीट से ऊपर है तो आप डाउनरॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी मदद से पंखा छत से नीचे लटकाया जा सकता है. मान लें कि आपके कमरे की छत 11 फीट पर है और आपको 9 फीट पर पंखा लटकाना है तो आप 2 फीट की डाउनरॉड यूज करें. इससे आपके कमरे में हवा का सर्कुलेशन सही बना रहेगा.

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