फोन ओवरचार्जिंग की टेंशन होगी खत्म, बैटरी फुल चार्ज होते ही अपने आप हट जाएगा यह चार्जर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नया ऑटो-इजेक्ट चार्जर बैटरी फुल होने पर खुद निकल जाता है।

यह ओवरचार्जिंग, ओवरहीटिंग और बैटरी ब्लास्ट से बचाता है।

चाइनीज कंपनी Kuwajia ने इस अनोखे चार्जर को बनाया है।

स्मार्टफोन में पहले से सुरक्षा सुविधा होने पर यह कम उपयोगी।

Auto-Eject Phone Charger: अगर आप उन लोगों में शामिल हैं, जो फोन को चार्जिंग पर लगाकर भूल जाते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल, फोन को ज्यादा देर तक चार्ज करने से कई नुकसान हो सकते हैं. इससे बैटरी पर लोड पड़ता है और चार्जिंग कैपेसिटी भी जल्दी खत्म होती है. इन सबस परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए एक नई तरह का चार्जर आ गया है. फोन की बैटरी फुल चार्ज होते ही यह चार्जर अपने आप फोन से निकल जाएगा, जिससे बैटरी ओवरचार्ज नहीं होगी. चाइनीज कंपनी Kuwajia ने यह ऑटो-इजेक्ट चार्जर तैयार किया है. आइए जानते हैं कि Auto-Eject Phone Charger कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं.

कैसे काम करता है Auto-Eject Phone Charger?

यह ट्रेडिशनल चार्जर से थोड़ा अलग है. ट्रेडिशनल चार्जर बैटरी चार्ज होने के बाद भी फोन में प्लग-इन रहते हैं. इससे ओवरहीटिंग का इश्यू आ सकता है और कुछ मामलों में बैटरी में ब्लास्ट भी हो सकता है. Kuwajia का चार्जर इस मामले में अलग है. यह डिटेक्ट कर लेता है कि फोन की बैटरी फुल चार्ज हो गई है. इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉक को रिलीज कर देती है, जिससे स्प्रिंग बाहर आ जाता है और चार्जर डिवाइस और प्लग से हट जाता है.

China has invented one of the safest phone chargers



Chinese company Kuwajia has developed an unusual charger that automatically pops out of the phone’s charging port when the battery reaches 100%.



Once the phone is fully charged, a special mechanism using a spring and an… pic.twitter.com/SVrrS3lnaA — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2026

Auto-Eject Phone Charger के फायदे क्या हैं?

यह बैटरी फुल चार्ज होने के बाद अनप्लग हो जाता है, जिससे बिजली की खपत कम होती है.

यह आग लगने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सेफ्टी की एक्स्ट्रा लेयर प्रदान करता है.

यह उन फोन के लिए बहुत काम का हो सकता है, जिनमें स्मार्ट बैटरी प्रोटेक्शन नहीं मिलता.

यह रात में फोन चार्ज लगाकर सोने वाले लोगों के लिए भी काम की चीज हो साबित हो सकता है.

क्या नए फोन के लिए भी Auto-Eject Phone Charger जरूरत है?

मॉडर्न स्मार्टफोन में इंटेलीजेंट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है. इससे फोन की बैटरी फुल चार्ज होते ही चार्जिंग बंद हो जाती है. इससे फोन ओवरचार्ज नहीं होते. इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि Auto-Eject Phone Charger की अब जरूरत नहीं है. यह आसान चार्जिंग प्रोसेस को मुश्किल बना सकता है.

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