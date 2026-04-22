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दिल्ली में आसमान से बरस रही आग! पारा 42 के पार, 24 अप्रैल से लू चलने पर और बढ़ेगी परेशानी

Delhi Weather Today: दिल्ली के लोदी रोड पर तापमान सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं पालम में सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 22 Apr 2026 11:50 PM (IST)
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दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर जारी है. तापमान बढ़ने से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार (22 अप्रैल) को चिलचिलाती गर्मी का प्रकोप रहा और कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. वहीं 24 अप्रैल से लू चलने के पूर्वानुमान के कारण हालात और अधिक गंभीर होने की आशंका है.

स्टेशन-वार डेटा के अनुसार, रिज पर सबसे अधिक अधिकतम तापमान दर्ज हुआ और यह सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक 42.1 डिग्री सेल्सियस रहा. इसके बाद आयानगर में 41.4 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से तीन डिग्री अधिक) दर्ज किया गया, जबकि शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में सामान्य से तीन डिग्री अधिक 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

लोदी रोड पर तापमान सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक

लोदी रोड पर तापमान सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं पालम में सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. अलग-अलग स्टेशन पर अधिकतम तापमान में 24 घंटे के भीतर 1.6 डिग्री से लेकर 1.9 डिग्री तक का बदलाव देखा गया. ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक या उसके आस-पास रहा. 

23 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम?

पालम में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया; इसके बाद आयानगर में सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने 23 अप्रैल के लिए मुख्य रूप से आसमान साफ ​​रहने का पूर्वानुमान जताया है.

24 अप्रैल को पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका

राष्ट्रीय राजधानी में 23 अप्रैल को न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. चौबीस अप्रैल से लू चलने और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़कर 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है.

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता कैसी रही?

शहर में वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में बनी रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 216 रहा. सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.

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Published at : 22 Apr 2026 11:49 PM (IST)
Tags :
Delhi Weather Today IMD Heat Wave DELHI NEWS
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