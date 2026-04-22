UPMSP UP Board 12th Result Live: यूपी बोर्ड के लाखों 12वीं के छात्रों का इंतजार अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. लंबे समय से जिस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, वह अब बस कुछ ही घंटों में सामने आने वाला है. कल यानी 23 अप्रैल को यूपी बोर्ड 12वीं का परिणाम जारी किया जाएगा. समय तय कर दिया गया है शाम 4 बजे. रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर देखा जा सकेगा.

यह रिजल्ट प्रयागराज स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के मुख्यालय से घोषित किया जाएगा. बोर्ड की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया है कि नतीजे एक साथ पूरी तरह ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, ताकि हर छात्र बिना किसी परेशानी के अपने घर से ही परिणाम देख सके. इस बार भी लाखों छात्रों की नजरें सिर्फ अपने रोल नंबर और रिजल्ट पर टिकी हुई हैं.

ऐसे करें 12वीं का रिजल्ट चेक