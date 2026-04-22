UP Board 12th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड कल जारी करेगा 12वीं के नतीजे, जानें कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट; यहां पढ़ें अपडेट्स
UPMSP UP Board 12th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड की तरफ से कल 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी किया जाएगा. नतीजे चेक कनरे क एली स्टूडेंट्स को upresults.upmsp.edu.in पर जाना होगा.
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UPMSP UP Board 12th Result Live: यूपी बोर्ड के लाखों 12वीं के छात्रों का इंतजार अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. लंबे समय से जिस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, वह अब बस कुछ ही घंटों में सामने आने वाला है. कल यानी 23 अप्रैल को यूपी बोर्ड 12वीं का परिणाम जारी किया जाएगा. समय तय कर दिया गया है शाम 4 बजे. रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर देखा जा सकेगा.
यह रिजल्ट प्रयागराज स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के मुख्यालय से घोषित किया जाएगा. बोर्ड की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया है कि नतीजे एक साथ पूरी तरह ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, ताकि हर छात्र बिना किसी परेशानी के अपने घर से ही परिणाम देख सके. इस बार भी लाखों छात्रों की नजरें सिर्फ अपने रोल नंबर और रिजल्ट पर टिकी हुई हैं.
ऐसे करें 12वीं का रिजल्ट चेक
- सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट खोलें
- “Intermediate (Class 12th Result 2026)” लिंक पर क्लिक करें
- अपना रोल नंबर डालें
- अगर मांगा जाए तो जन्मतिथि या स्कूल कोड भरें
- “Submit” बटन पर क्लिक करें
- आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी
- इसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें
UP Board 12th Result 2026 Live: कहां चेक करें नतीजे?
- upmsp.edu.in
- upresults.nic.in
UP Board 12th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 12वीं में पास होने के लिए कितने नंबर?
यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में पास होने के लिए हर छात्र को कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने जरूरी होते हैं. यह नियम हर विषय पर लागू होता है.
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Source: IOCL