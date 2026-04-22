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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTech Tips: पंखा कर रहा है आवाज तो इग्नोर न करें, बड़ा खर्चा करवा सकती हैं ये छोटी-मोटी गड़बड़

Tech Tips: पंखा कर रहा है आवाज तो इग्नोर न करें, बड़ा खर्चा करवा सकती हैं ये छोटी-मोटी गड़बड़

Ceiling Fan Problems: अगर कमरे में लगा पंखा अचानक आवाज करने लगा है या चलाते ही हिलने लगता है तो इन चीजों को इग्नोर न करें. ऐसी गड़बड़ बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Apr 2026 04:09 PM (IST)
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  • ढीले स्क्रू या पुराने पार्ट्स से सीलिंग फैन में शोर आ सकता है।
  • असमतुल्य ब्लेड या धूल से सीलिंग फैन का अत्यधिक हिलना संभव है।
  • ब्लेड की सफाई और सही एंगल से हवा का प्रवाह बेहतर होता है।

Ceiling Fan Problems: घर में लगे सीलिंग फैन कई सालों तक यूज होते हैं. गर्मियों के सीजन में रोजाना कई घटों तक पंखे लगातार चलते रहते हैं. इस कारण इनमें खराबी आ जाना आम बात होती है, लेकिन अगर समय रहते इन्हें ठीक न किया तो बड़ा खर्चा हो सकता है. कुछ मामलों में पार्ट्स बदलने से काम चल सकता है, लेकिन कई बार पंखा भी बदलना पड़ सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि पंखे के शोर करने, हवा न देने या ज्यादा डगमगाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और अगर इन्हें इग्नोर कर दिया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है.

पंखा शोर क्यों करने लगता है?

बटन ऑन करते ही पंखे से हल्की आवाज आना नॉर्मल है, लेकिन कई बार पंखे इतना शोर करने लगते हैं कि उसे सहन करना मुश्किल हो जाता है. पंखे की स्पीड बढ़ाने पर यह शोर बढ़ जाता है और स्पीड कम करने पर कम हो जाता है. इसके पीछे कई कारण हो सकतें है. सबसे बड़े कारणों की बात करें तो मोटर हाउसिंग, ब्लेड या माउंटिंग ब्रैकेट पर लगे स्क्रू ढीले होने के कारण आवाज ज्यादा बढ़ जाती है. इसके अलावा बेयरिंग और मोटर के दूसरे पार्ट्स भी पुराने होने पर आवाज करने लगते हैं.

पंखे का जोर-जोर से हिलना

आमतौर पर पंखे सीधे लटके होते हैं और केवल इनकी ब्लेड घूम रही होती है, लेकिन कई बार पंखा ऑन करते ही पेंडुलम की तरह जोर-जोर से हिलने लगता है. अगर किसी पंखे की डाउनरॉड लंबी है तो इसका थोड़ा-बहुत हिलना नॉर्मल है, लेकिन अगर यह ज्यादा हिल रहा है तो हो सकता है कि पंखे का बैलेंस खराब हो गया है. ब्लेड के मुड़ने या इन पर धूल जमने से भी बैलेंस खराब हो सकता है. अगर इसे समय रहते ठीक न किया जाए तो पंखा गिर भी सकता है.

चलते पंखे से हवा न आना

कई बार यह होता है कि पंखा फुल स्पीड से चल रहा है, लेकिन हवा नहीं आ रही. अगर आप भी ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो पंखे की ब्लेड चेक करें. अगर इस पर गंदगी जमी है तो इसे हटा दें. इसके अलावा ब्लेड का एंगल सही सेट कर भी इस परेशानी को दूर किया जा सकता है. अगर आप पंखे से कूलर जैसी हवा लेना चाहते हैं तो इसे फर्श से 8-9 फीट की ऊंचाई पर लगाएं. साथ ही पंखे और छत के बीच कम से कम 10 इंच का गैप रखना जरूरी है. इसके बिना एयरफ्लो खराब हो सकता है.

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Published at : 22 Apr 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
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