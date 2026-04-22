हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब स्कूल में स्मार्टफोन ले जाना बंद! इस देश की सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला

अब स्कूल में स्मार्टफोन ले जाना बंद! इस देश की सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला

Smartphone Ban in School: कई स्कूल पहले ही अपने स्तर पर मोबाइल फोन पर पाबंदी लगा चुके हैं. अब सरकार इन्हीं नियमों को कानूनी ताकत देना चाहती है ताकि हर स्कूल एक समान नीति अपनाए और कोई भ्रम न रहे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 Apr 2026 07:16 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यूके सरकार स्कूलों में फोन के इस्तेमाल को लेकर नियम बना रही है।
  • यह बदलाव बच्चों के कल्याण और पढ़ाई के माहौल को सुधारेगा।
  • स्मार्टफोन भटकाते हैं, इसलिए फोकस बढ़ाने के लिए यह कदम।
  • नए कानून से स्कूलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे।

Smartphone Ban in School: United Kingdom की सरकार ने इंग्लैंड के स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. अब तक जो नियम केवल सुझाव के तौर पर लागू थे उन्हें कानून का रूप देने की तैयारी की जा रही है. सरकार ने साफ किया है कि वह बच्चों की भलाई और पढ़ाई के माहौल को बेहतर बनाने के लिए इस फैसले को कानूनी रूप देना चाहती है.

इस प्रस्ताव के तहत स्कूलों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे छात्रों के स्मार्टफोन के इस्तेमाल को कंट्रोल करें. यह कदम Children’s Wellbeing and Schools Bill में संशोधन के जरिए लागू किया जाएगा जिससे स्कूलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे.

पहले से लागू नियमों को मिलेगी मजबूती

असल में कई स्कूल पहले ही अपने स्तर पर मोबाइल फोन पर पाबंदी लगा चुके हैं. अब सरकार इन्हीं नियमों को कानूनी ताकत देना चाहती है ताकि हर स्कूल एक समान नीति अपनाए और कोई भ्रम न रहे. शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे स्कूलों में अनुशासन और पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा.

क्यों लिया गया ये फैसला?

BBC की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार और शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्टफोन बच्चों का ध्यान भटकाते हैं और उनकी पढ़ाई पर असर डालते हैं. सोशल मीडिया और गेमिंग की वजह से क्लासरूम में फोकस कम होता है जिससे सीखने की गुणवत्ता प्रभावित होती है. इस कदम का उद्देश्य छात्रों को ज्यादा ध्यान केंद्रित करने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना है.

अलग-अलग पार्टियों का समर्थन

इस फैसले का कई राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है. उनका मानना है कि यह कदम छात्रों के व्यवहार में सुधार लाने और पढ़ाई के स्तर को ऊपर उठाने में मदद करेगा. हालांकि कुछ नेताओं ने यह भी कहा है कि इस बदलाव को लागू करने के लिए स्कूलों को अतिरिक्त फंड और संसाधनों की जरूरत होगी.

स्कूल कैसे लागू करेंगे नियम?

कई स्कूल पहले से ही छात्रों के फोन को लॉकर्स में रखने या खास पाउच में सील करने जैसी व्यवस्था अपना रहे हैं. नए कानून के बाद ऐसी व्यवस्थाएं और ज्यादा व्यापक हो सकती हैं. प्रस्तावित नियमों में कुछ खास परिस्थितियों के लिए छूट भी दी जा सकती है जैसे मेडिकल जरूरतों के लिए फोन का इस्तेमाल, बड़े छात्रों (जैसे सिक्स्थ फॉर्म) के लिए सीमित अनुमति.

पहले से ही काफी स्कूल कर रहे हैं पालन

एक सर्वे के अनुसार, इंग्लैंड के लगभग सभी प्राइमरी स्कूल और ज्यादातर सेकेंडरी स्कूल पहले ही मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा चुके हैं. यही वजह है कि इस नए कानून से बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं होगा लेकिन नियम और स्पष्ट हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें:

Hormuz में फंसे जहाज बने निशाना! क्रिप्टो ठगों का नया जाल, समुद्र के बीच हो रहा डिजिटल फ्रॉड

Published at : 22 Apr 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
Smartphone Ban TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अब स्कूल में स्मार्टफोन ले जाना बंद! इस देश की सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला
अब स्कूल में स्मार्टफोन ले जाना बंद! इस देश की सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला
टेक्नोलॉजी
Google का बड़ा फैसला! Assistant Go की होने वाली है छुट्टी, जानिए क्या Gemini Go लेगा जगह
Google का बड़ा फैसला! Assistant Go की होने वाली है छुट्टी, जानिए क्या Gemini Go लेगा जगह
टेक्नोलॉजी
Tech Tips: पंखा कर रहा है आवाज तो इग्नोर न करें, बड़ा खर्चा करवा सकती हैं ये छोटी-मोटी गड़बड़
Tech Tips: पंखा कर रहा है आवाज तो इग्नोर न करें, बड़ा खर्चा करवा सकती हैं ये छोटी-मोटी गड़बड़
टेक्नोलॉजी
सिर्फ AC नहीं, ये गैजेट्स भी गर्मी में बन सकते हैं टाइम बम! छोटी सी लापरवाही बन सकती है बड़ा खतरा
सिर्फ AC नहीं, ये गैजेट्स भी गर्मी में बन सकते हैं टाइम बम! छोटी सी लापरवाही बन सकती है बड़ा खतरा
Advertisement

वीडियोज

Iran Attacks on 2 Ships in Hormuz: ट्रंप की धमकी ने अमेरिका को ही दलदल में धकेला? | US Iran War
Khabar Filmy Hain: अहान-अनीत की धमाकेदार वापसी, सतरंगा' से मचाएंगे बवाल! | Bollywood Masala
Iran US War ceasefire: ईरान का Trump को करारा जवाब! Ceasefire को बताया 'धोखा'! | IRGC | Ghalibaf
IRGC Firing On Ship in Hormuz:Trump के Ceasefire बढ़ाते ही भड़का ईरान ,IRGC की ताबड़तोड़ फायरिंग!
US-Iran War: Trump की नाकाबंदी से भड़का ईरान | Strait of Hormuz Crisis | Ceasefire | Middle East
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: बंगाल चुनाव के पहले चरण में कितने लोग नहीं डाल पाएंगे वोट? SIR में कुल 91 लाख नाम कटने का कितना असर?
बंगाल चुनाव के पहले चरण में कितने लोग नहीं डाल पाएंगे वोट? SIR में 91 लाख नाम कटने का असर कितना
विश्व
'भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश, हर चीज का वक्त, हो सकता है ये कल...', ईरान-अमेरिका जंग पर राजनाथ सिंह का चौंकाने वाला बयान
'भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश, हर चीज का वक्त', ईरान-US जंग पर राजनाथ का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, रेखा सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली में अब सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, रेखा सरकार का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: नंदीग्राम में वोटिंग से 48 घंटे पहले EC ने बदला पुलिस ऑब्जर्वर, जानिए किसे मिली कमान
Live: नंदीग्राम में वोटिंग से 48 घंटे पहले EC ने बदला पुलिस ऑब्जर्वर, जानिए किसे मिली कमान
आईपीएल 2026
CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कब होगी एमएस धोनी की वापसी? आ गया ताजा अपडेट
CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कब होगी एमएस धोनी की वापसी? आ गया ताजा अपडेट
Results
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget