6G फोन कब तक आ जाएंगे? इस कंपनी ने बता दी टाइमलाइन, जानिये क्या होगा खास

अगर आप 5G फोन से बोर हो गए हैं तो 6G की तैयारी कर लें. सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम का कहना है कि अब 6G टेक्नोलॉजी ज्यादा दूर नहीं है. 2028 तक ऐसे डिवाइस तैयार हो जाएंगे, जो 6G को सपोर्ट करेंगे. भारत में कई यूजर्स के लिए 5G अभी एकदम नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन जल्द ही उन्हें एक और नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार होना पड़ेगा. आइए जानते हैं कि 6G डिवाइसेस को लेकर क्या जानकारी सामने आई है.

तीन साल में आ जाएंगे प्री-कमर्शियल 6G डिवाइसेस

क्वालकॉम की स्नेपड्रैगन सम्मिट में कंपनी के सीईओ क्रिस्टियानो एमॉन ने कहा कि 2028 में प्री-कमर्शियल 6G डिवाइस उपलब्ध हो जाएंगे. यानी ये डिवाइस बाजार में बेचे जाने के लिए नहीं होंगे, लेकिन इनसे अंदाजा लग जाएगा कि 6G िडवाइसेस में क्या होने वाला है. बताया जा रहा है कि 6G आने के बाद स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाएगा. इनमें स्मार्ट रिंग्स, स्मार्टवॉचेज, स्मार्ट ग्लासेस और दूसरे डिवाइसेस के डेटा के लिए नए सेंसर मिल सकते हैं. 5G जहां गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करती है, वहीं 6G टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर काम करेगी, जिससे स्पीड और बैंडविड्थ में भारी सुधार होने की उम्मीद है.

ऐसे बदलती है मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी

आमतौर पर 8 साल बाद मोबाइल टेक्नोलॉजी की अगली जनरेशन आ जाती है. हालांकि, 5G के बाद 6G आने में करीब 12 साल का समय लगा है. 5G के प्री-कमर्शियल डिवाइस 2016 में लॉन्च होने शुरू हो गए थे, लेकिन मास लेवल पर इनकी लॉन्चिंग 2019 में शुरू हुई थी. Samsung Galaxy S10 5G पहला 5G डिवाइस था और यह 5 अप्रैल, 2019 को लॉन्च हुआ था. इस तरह 2016 के बाद देखा जाए तो 2018 में 6G आने तक 12 साल का समय हो जाएगा. कयास लगाए जा रहे हैं कि 6G की स्पीड 5G से पांच गुना अधिक होगी और इसकी वजह से रियल-टाइम होलोग्राफिक कम्युनिकेशन जैसे एडवांस्ड ऐप्स भी आसानी से काम कर सकेंगी.

