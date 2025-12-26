राम पोथिनेनी की ‘आंध्र किंग तालुका’, तेलुगु एक्शन, कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. इसे सिनेमाघरों में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. वहीं अब इसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर लिया है. इसी के साथ जो लोग इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए वे अब इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हैं. चलिए यहां जानते हैं ‘आंध्र किंग तालुका’ ओटीटी पर कहां रिलीज हुई है?

‘आंध्र किंग तालुका’ को ओटीटी पर कब और कहां देखें?

बता दे कि आंध्र किंग तालुका 25 दिसंबर को ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. जो लोग इसे थिएटर में देखने से चूक गए हैं वे अब इस फिल्म को ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. इसी के साथ ये भी बता दें कि ये तेलुगु फिल्म हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब वर्जन में भी अवेलेबल है.

‘आंध्र किंग तालुका’ बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

बता दें कि ‘आंध्र किंग तालुका’ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है. ये फिल्म 56 करोड़ रुपये के बजट से बनी थी, और यह तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर केवल 32 करोड़ रुपये ही कमा पाई थी. लंबे समय से सफलता के लिए संघर्ष कर रहे राम को आंध्र किंग तालुका से काफी उम्मीदें थीं. हालांकि, 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को क्रिटिक्स से सराहना मिली, लेकिन दर्शकों ने इसे सिनेमाघरों में देखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई. इसी वजह से यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, इसलिए, फिल्म को एक महीने के भीतर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है.

‘आंध्र किंग तालुका’ स्टार कास्ट

फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो राम और भाग्यश्री बोरसे ने इसमे लीड रोल प्ले किया है. वहीं उपेंद्र राव, मुरली शर्मा, राव रमेश, राजीव कनकला और सिंधु तोलानी ने सपोर्टिंग भूमिका निभाई हैं. महेश बाबू पचीगोल्ला द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कन्नड़ स्टार उपेंद्र राव ने अहम भूमिका निभाई है. फिल्म का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने किया है.