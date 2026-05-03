हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026'10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, अगर दम है तो...', बंगाल की फाल्टा सीट पर दोबारा चुनाव कराने से भड़के अभिषेक बनर्जी

'10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, अगर दम है तो...', बंगाल की फाल्टा सीट पर दोबारा चुनाव कराने से भड़के अभिषेक बनर्जी

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फाल्टा में सभी 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया है. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि डायमंड हार्बर मॉडल ध्वस्त हो चुका है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 03 May 2026 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में अब नया राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है. चुनाव आयोग ने 144-फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया है. सभी सहायक मतदान केंद्रों पर भी नए सिरे से वोट डाले जाएंगे. चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि 21 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान कराया जाए और मतगणना 24 मई को होगी. पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे, वहीं फाल्टा को इस घोषणा से अलग रखा जाएगा.

चुनाव आयोग ने क्यों लिया ये फैसला?

29 अप्रैल को मतदान के दौरान हुई चुनावी झड़प और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर स्टिकर चिपकाने के मामले को लेकर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है. इस घटनाक्रम ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी राजनीतिक बहस शुरू कर दी है. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि डायमंड हार्बर मॉडल ध्वस्त हो चुका है. 

भड़के अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा?

अमित मालवीय के बयान को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के रिकॉर्ड का बचाव करते हुए बीजेपी को सीधी चुनौती दी. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बनर्जी ने कहा कि उनके डायमंड हार्बर मॉडल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, खासकर बांग्ला विरोधी गुजराती गिरोह. उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने के लिए 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे. 

राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा मुकदमा, 11 मई को सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई, जानें क्या है मामला

अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेताओं को फाल्टा से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर देख लें और अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारें.

बता दें कि फाल्टा विधानसभा डायमंड हार्बर क्षेत्र में आती है, जो टीएमसी के लिए राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है. इसलिए पुनर्मतदान के आदेश ने राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी को और बढ़ा दिया है. ऐसे में अब सभी की निगाहें फाल्टा पर टिकी हैं कि दोबारा होने जा रहे मतदान में वोटर किसको विजयी बनाते हैं. 

ये भी पढ़ें 

चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त

Published at : 03 May 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee ECI West Bengal Assembly Election Falta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
'10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, अगर दम है तो...', बंगाल की फाल्टा सीट पर दोबारा चुनाव कराने से भड़के अभिषेक बनर्जी
'10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, अगर दम है तो...', बंगाल की फाल्टा सीट पर दोबारा चुनाव कराने से भड़के अभिषेक बनर्जी
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026: बंगाल की फालटा सीट पर फिर से होगा मतदान, रिजल्ट की तारीख भी बदली, चुनाव आयोग का फैसला
बंगाल की फालटा सीट पर फिर से होगा मतदान, रिजल्ट की तारीख भी बदली, चुनाव आयोग का फैसला
चुनाव 2026
Assembly Election Results 2026 Live: 10 जन्म भी ले लो, नहीं जीत पाओगे फालता’, चुनाव से पहले अभिषेक बनर्जी की BJP को खुली चुनौती
LIVE: 10 जन्म भी ले लो, नहीं जीत पाओगे फालता’, चुनाव से पहले अभिषेक बनर्जी की BJP को खुली चुनौती
चुनाव 2026
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा गिनती की मांग करें', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा...', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', ईरान संग बातचीत के बीच अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
बिहार
बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट
बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट
विश्व
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
आईपीएल 2026
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
बॉलीवुड
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
विश्व
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने PAK के जरिए US भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
बिजनेस
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
ऑटो
हाइब्रिड अवतार में Mahindra लॉन्च कर सकती है XUV 7XO, टेस्टिंग के दौरान किया गया स्पॉट
हाइब्रिड अवतार में Mahindra लॉन्च कर सकती है XUV 7XO, टेस्टिंग के दौरान किया गया स्पॉट
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget