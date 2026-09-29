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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTruecaller ने निकाला नया Scam Checker, एक जगह होगी पूरी जांच

Truecaller ने निकाला नया Scam Checker, एक जगह होगी पूरी जांच

अनजान नंबर, संदिग्ध लिंक या फर्जी मैसेज से परेशान हैं, Truecaller ने Scam Checker लॉन्च किया है, जो एक ही जगह पर नंबर, लिंक और स्कैम रिपोर्ट्स की जांच में मदद करेगा. जानें कैसे करेगा काम

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Sep 2026 06:24 PM (IST)
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  • यह एंड्रॉयड पर रोलआउट, भविष्य में अधिक सुविधाएँ जुड़ेंगी.

आजकल किसी अनजान नंबर से आया मैसेज, कोई गलत लिंक या अचानक की गई पैसों से जुड़ी मांग तुरंत शक पैदा कर देती है, लेकिन ऐसे मामलों में सिर्फ अंदाजा लगाना काफी नहीं होता है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Truecaller ने Scam Checker नाम की नई सर्विस पेश की है. इसका मकसद यूजर्स को किसी गलत मैसेज, फोन नंबर या वेब लिंक से जुड़ी जानकारी एक ही जगह पर जांचने की सुविधा देना है. कंपनी के मुताबिक, यह सर्विस Truecaller की पहले से मौजूद स्कैम डिटेक्शन और स्पैम प्रोटेक्शन क्षमताओं को एक जगह लाती है. तो आइए जानते हैं कि Truecaller Scam Checker कैसे काम करेगा. 

कैसे काम करेगा Truecaller Scam Checker?

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Truecaller के अनुसार, Scam Checker में यूजर्स किसी गलत लिंक को जांच सकते हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि वह किसी खतरनाक वेबसाइट या फिशिंग प्रयास से जुड़ा तो नहीं है. इसके अलावा किसी फोन नंबर को भी सर्च किया जा सकता है. इसमें Truecaller के डिटेक्शन सिस्टम और उसके यूजर कम्युनिटी से मिले संकेतों के आधार पर जानकारी दिखाई जाएगी.  इस सर्विस में Scamfeed रिपोर्ट्स को भी शामिल किया गया है. इसके जरिए यूजर्स ऐसे मामलों को खोज सकते हैं, जिनमें दूसरे लोगों ने पहले मिलते-जुलते स्कैम की जानकारी शेयर की हो. इससे किसी गलत मैसेज या धोखाधड़ी की कोशिश से मिलते-जुलते मामलों की रिपोर्ट सामने आ सकती है. 

एक जगह कैसे होगी पूरी जांच?

Scam Checker को खास तौर पर उन तीन चीजों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो अक्सर गलत मैसेज में नजर आती हैं. जिसमें फोन नंबर, लिंक और उस मैसेज के पीछे की कहानी या संदर्भ शामिल है. अब यूजर्स इन चीजों को अलग-अलग जगह ढूंढने की जगह एक ही सर्विस में जांच सकेंगे. यूजर्स अपनी चिंता या किसी गलत मामले की जानकारी भी दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद सर्विस संबंधित नतीजे दिखाएगी, जिनमें मैसेज में मौजूद फोन नंबर या लिंक और उनसे जुड़े कम्युनिटी रिपोर्ट्स शामिल हो सकते हैं. 

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आगे और फीचर्स जोड़ने की तैयारी

Truecaller के CEO ने बताया कि Scam Checker कंपनी की डिटेक्शन क्षमताओं और कम्युनिटी की रिपोर्ट्स को एक जगह लाता है, जिससे लोग गलत लिंक, नंबर या कहानी की जांच कर सकें. साथ ही कंपनी फ्यूचर में इसमें स्कैम के ज्यादा तरीकों की कवरेज, बेहतर जांच के लिए स्क्रीनशॉट अपलोड करने की सुविधा और यूजर ऑथेंटिकेशन जैसे फीचर्स जोड़ने की योजना बना रही है, फिलहाल Scam Checker Android ऐप पर रोलआउट हो रहा है. इसका वेब वर्जन दुनियाभर में उपलब्ध है. Truecaller आगे इसे अन्य बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी में है, जबकि iOS सपोर्ट बाद में जोड़ा जाएगा.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 29 Sep 2026 06:24 PM (IST)
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