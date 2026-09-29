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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमारा टारगेट चुनाव आयोग', इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले गरजीं ममता बनर्जी

'हमारा टारगेट चुनाव आयोग', इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले गरजीं ममता बनर्जी

टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक उस पूरी सॉफ्टवेयर टीम के खिलाफ है, जिसने लोगों को धोखा दिया और उनके साथ विश्वासघात किया है. उन्होंने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 29 Sep 2026 08:32 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी के प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी कहना है वो बैठक में कहेंगी. टीएमसी चीफ ने कहा, 'हमारा टारगेट चुनाव आयोग है. यह बैठक उस पूरी सॉफ्टवेयर टीम के खिलाफ है, जिसने लोगों को धोखा दिया और उनके साथ विश्वासघात किया है. जो कुछ भी कहना है, वह मैं कल कहूंगी.'

विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन की 30 सितंबर को नई दिल्ली स्थित संविधान क्लब में अहम बैठक होगी. बैठक का मुख्य एजेंडा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में हटाने का प्रस्ताव लाने की रणनीति तय करना और इसके लिए विपक्षी दलों के सांसदों के हस्ताक्षर जुटाना होगा. यह विपक्ष की तीसरी कोशिश होगी. हाल ही में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सामने आए आंतरिक मतभेदों की खबर के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को और तेज करने का फैसला किया है.

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ममता की चुनाव आयोग से शिकायत

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ चुनाव आयोग (EC) पर पार्टी के संगठनात्मक नियंत्रण, नाम और चुनाव चिह्न को लेकर जारी उसकी सुनवाई में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा रहा है. विवाद आयोग के सामने तब आया जब ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले एक समूह ने मौजूदा पार्टी संगठन के अधिकार को चुनौती दी और तृणमूल कांग्रेस पर नियंत्रण का दावा किया. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया है.

शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर आरोप

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होने को लेकर उन पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी कथित तौर पर ‘देशविरोधी ताकतों’ के साथ जुड़ रही हैं. आरोप लगाया कि ममता बनर्जी वैचारिक नक्सलियों के साथ संपर्क कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय खुफिया ब्यूरो (आईबी) से ममता बनर्जी की राष्ट्रीय राजधानी में गतिविधियों पर नजर रखने की अपील भी की.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 29 Sep 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
INDIA ALLIANCE Gyanesh Kumar MAMATA BANERJEE
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