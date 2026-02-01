हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBudget 2026: कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खुशखबरी! 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में तैयार होंगे खास लैब्स, जानिए पूरी जानकारी

Budget 2026: कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खुशखबरी! 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में तैयार होंगे खास लैब्स, जानिए पूरी जानकारी

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने क्रिएटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 01 Feb 2026 01:11 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने क्रिएटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देशभर के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी. इसका मकसद ऑरेंज इकोनॉमी को मजबूत करना और युवाओं को नए जमाने के डिजिटल स्किल्स से जोड़ना है.

AVGC सेक्टर पर सरकार का फोकस

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है. अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इस इंडस्ट्री को करीब 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी. इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के सहयोग से स्कूलों और कॉलेजों में AVGC आधारित कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी.

स्किल डेवलपमेंट और रोजगार की तैयारी

इन लैब्स के जरिए छात्रों को कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल स्टोरीटेलिंग, गेम डिजाइन और विजुअल टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक स्किल्स सिखाई जाएंगी. सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर मिलेंगे.

स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से जुड़ी अन्य घोषणाएं

बजट में इसके अलावा गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद सेंटर की स्थापना, पशु चिकित्सा कॉलेजों और डायग्नोस्टिक लैब्स को वैश्विक साझेदारी से मजबूत करने की योजना भी सामने आई. साथ ही, पर्यावरण के अनुकूल माउंटेन ट्रेक्स विकसित कर ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही गई.

शिक्षा से रोजगार तक की नई रणनीति

वित्त मंत्री ने एक उच्चस्तरीय ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव भी रखा. यह समिति सेवा क्षेत्र को ‘विकसित भारत’ का मजबूत आधार बनाने पर काम करेगी और 2047 तक भारत को वैश्विक सेवाओं में 10% हिस्सेदारी दिलाने का लक्ष्य रखेगी.

इसके साथ ही AI जैसी उभरती तकनीकों के रोजगार पर असर और जरूरी स्किल्स पर भी अध्ययन किया जाएगा. बजट 2026 में की गई ये घोषणाएं शिक्षा, क्रिएटिविटी और रोजगार को एक साथ जोड़कर भारत के युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही हैं.

यह भी पढ़ें:

TECH EXPLAINED: क्या होता है सेमीकंडक्टर! जानिए कैसे करते हैं काम और क्यों भारत सरकार ने इसके लिए दिए 40 हजार करोड़ रुपये

Published at : 01 Feb 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Content Creators TECH NEWS HINDI Union Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
स्पोर्ट्स
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: दंड की जगह Tax देकर छूट सकते हैं | Nirmala Sitharaman | parliament Session
Union Budget 2026: बजट के बाद शेयर बाजार धड़ाम | Nirmala Sitharaman | parliament Session
Union Budget 2026: नए टैक्स को सुन उड़े लोगों के होश ! | parliament Session | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: 36.5 लाख करोड़ का कर्ज? समझिए बजट का पूरा आकड़ा! | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: छात्रों पर सरकार मेहरबान, किए ये बड़े ऐलान | parliament Session | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
स्पोर्ट्स
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
बॉलीवुड
धुरंधर Vs बॉर्डर 2: रणवीर सिंह या सनी देओल, 9 दिनों में किसकी फिल्म ने की ज्यादा कमाई?
धुरंधर Vs बॉर्डर 2: रणवीर सिंह या सनी देओल, 9 दिनों में किसकी फिल्म ने की ज्यादा कमाई?
एग्रीकल्चर
Agriculture Budget 2026: बजट में खेती से कमाई बढ़ाने पर जोर, डेयरी-मुर्गी पालन से लेकर नारियल और चंदन तक बड़ी योजना
बजट में खेती से कमाई बढ़ाने पर जोर, डेयरी-मुर्गी पालन से लेकर नारियल और चंदन तक बड़ी योजना
लाइफस्टाइल
फरवरी शुरू होते ही शुरू हो जाएगा मोहब्बत का त्योहार, जानें वैलेंटाइन वीक में कब-कौन सा दिन?
फरवरी शुरू होते ही शुरू हो जाएगा मोहब्बत का त्योहार, जानें वैलेंटाइन वीक में कब-कौन सा दिन?
यूटिलिटी
LPG से लेकर FASTag तक... आज से हो रहे बड़े बदलाव, जानें कौन से नए नियम होंगे लागू?
LPG से लेकर FASTag तक... आज से हो रहे बड़े बदलाव, जानें कौन से नए नियम होंगे लागू?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget