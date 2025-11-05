BSNL यूजर्स पर महंगाई की मार, कम हो गई इन सस्ते रिचार्ज प्लान्स की वैलिडिटी, देखें लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







BSNL के ग्राहकों पर महंगाई की मार पड़ी है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए अपने कुछ सस्ते रिचार्ज प्लान्स की वैलिडिटी घटा दी है. साथ ही कई प्लान्स में डेटा और SMS बेनेफिट्स को भी कम कर दिया गया है. यानी अब ग्राहकों को प्लान में पहले से कम वैलिडिटी और डेटा मिलेगा. आइए एक नजर डालते हैं कि किस प्लान की वैलिडिटी और दूसरे बेनेफिट को कितना कम किया गया है.

इन प्लान्स की वैलिडिटी हुई कम

1499 रुपये वाला प्लान- पहले इस प्लान में 336 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, जिसे घटाकर 300 दिन कर दिया गया है. हालांकि, इसमें टोटल डेटा को 24GB से बढ़ाकर 32GB किया गया है. कॉलिंग और SMS बेनेफिट पहले वाले ही जारी रहेंगे.

997 रुपये वाला प्लान- पहले इसमें 160 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, जिसे अब 10 दिन घटाकर 150 दिन की कर दी गई है.

897 वाला प्लान- इस प्लान में 15 दिन की वैलिडिटी कम हुई है और अब यह 165 दिन वैलिड रहेगा. इसमें डेटा बेनेफिट में भी भारी कटौती की गई है. पहले इस प्लान में 90GB डेटा मिलता था, जिसे अब घटाकर केवल 24GB कर दिया गया है.

599 वाला प्लान- अब इसमें पहले के मुकाबले 14 दिन की कम वैलिडिटी मिलेगी और यह 84 दिन की जगह 70 दिन की वैलिडिटी देगा. इसके बाकी बेनेफिट में कटौती नहीं की गई है.

439 रुपये वाला प्लान- पहले यह प्लान 90 दिन की वैलिडिटी ऑफर करता था, लेकिन अब इसमें 80 दिन की वैलिडिटी मिलेगी.

319 रुपये वाला प्लान- इस प्लान में अब 65 दिन की जगह 60 दिन की ही वैलिडिटी ही मिलेगी. इसके बाकी बेनेफिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

197 रुपये वाला प्लान- इस प्लान में मिलने वाली 54 दिन की वैलिडिटी को अब घटाकर 48 दिन कर दिया गया है. बाकी बेनेफिट में बदलाव नहीं हुआ है और पहले की तरह 4GB डेटा और 100 फ्री SMS मिलते रहेंगे.

ये भी पढ़ें-

WhatsApp पर आ रहा है नया फीचर, बिना फोन नंबर के भी कर सकेंगे कॉल और मैसेज