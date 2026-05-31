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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBSNL ने कर दिया धमाका, सस्ती कीमत पर ले आई लंबी वैलिडिटी और छप्परफाड़ डेटा वाला यह प्लान

BSNL ने कर दिया धमाका, सस्ती कीमत पर ले आई लंबी वैलिडिटी और छप्परफाड़ डेटा वाला यह प्लान

BSNL Recharge Plan: BSNL 599 रुपये का एक नया प्लान लेकर आई है, जो 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 3GB डेटा ऑफर कर रहा है. यह प्लान बाकी कंपनियों की तुलना में काफी सस्ता है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 31 May 2026 01:01 PM (IST)
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  • बीएसएनएल लाया 599 रुपये का नया प्लान, 70 दिन मिलेगा 3GB डेटा
  • प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS प्रतिदिन मिलेंगे
  • 51 रुपये का प्लान नए यूजर्स को सिम के साथ मुफ्त
  • एयरटेल के 3GB प्लान की तुलना में बीएसएनएल का प्लान सस्ता

BSNL Recharge Plan: देश की एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने सस्ते रिचार्ज प्लान के कारण पॉपुलर है. इसके रिचार्ज प्लान बाकी कंपनियों की तुलना में काफी कम कीमत पर अवेलेबल हैं. अब BSNL नए एक और प्लान इंट्रोड्यूस किया है, जो कम कीमत पर लंबी वैलिडिटी के साथ खूब डेटा ऑफर कर रहा है. यह प्लान खासकर उन लोगों के लिए लाया गया है, जिन्हें रोजाना ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है. आइए जानते हैं कि कंपनी ने कौन-सा प्लान पेश किया है और उसमें क्या-क्या बेनेफिट्स मिल रहे हैं.

BSNL Rs 599 Plan

सरकारी टेलीकॉम कंपनी के 599 रुपये के नए रिचार्ज प्लान में 70 दिनों की वैलिडिटी ऑफर की जा रही है. इस दौरान यूजर्स को रोजाना 3GB डेटा यानी प्लान की वैलिडिटी के हिसाब से कुल 210GB डेटा मिलेगा. ऑनलाइन गेमिंग से लेकर वीडियो स्ट्रीमिंग तक सारे काम के लिए यह डेटा काफी है. बाकी बेनेफिट्स की बात करें तो इस प्लान में देश में किसी भी नंबर पर अनलिमिटेड वॉइस कॉल, रोजाना 100 SMS और फ्री रोमिंग जैसे फायदे मिल रहे हैं.

सस्ता प्लान भी लेकर आई है BSNL

BSNL ने कुछ दिन पहले एक सस्ते रिचार्ज प्लान का भी ऐलान किया था. सिर्फ 51 रुपये की कीमत वाले इस प्लान में 28 दिनों के लिए रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री SMS मिल रहे हैं. यह प्लान केवल नए यूजर्स के लिए अवेलेबल है. पुराने यूजर्स इसका फायदा नहीं उठा सकते. खास बात यह है कि ऑफर के तहत BSNL सिम कार्ड फ्री दे रही है. यानी ग्राहकों को सिम कार्ड के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे. उन्हें 51 रुपये में ही सिम के साथ ही स्मार्ट स्टार्ट प्लान मिलेगा.

Airtel का 3GB वाला प्लान कितने का?

अगर BSNL के डेली 3GB डेटा वाले प्लान का एयरटेल के 3GB प्लान से कंपेरिजन करें तो पहला काफी सस्ता पड़ता है. एयरटेल के इस प्लान की कीमत 838 रुपये है, जिसमें केवल 56 दिनों की वैलिडिटी मिल रही है. अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS के अलावा एडिशनल बेनेफिट्स की बात करें तो एयरटेल इस रिचार्ज प्लान के साथ 56 दिनों के लिए अमेजन प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन, 20 OTT वाले एयरटेल एक्स्ट्रीम प्रीमियम, अनलिमिटेड 5G डेटा और 12 महीने के लिए एडोब एक्सप्रेस का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री दे रही है. एयरटेल के प्लान में बेनेफिट्स ज्यादा हैं, लेकिन इसकी कीमत भी BSNL की तुलना में काफी ज्यादा है और वैलिडिटी कम है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 31 May 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Recharge Plan TECH NEWS BSNL
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