BSNL ने कर दिया धमाका, सस्ती कीमत पर ले आई लंबी वैलिडिटी और छप्परफाड़ डेटा वाला यह प्लान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बीएसएनएल लाया 599 रुपये का नया प्लान, 70 दिन मिलेगा 3GB डेटा

प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS प्रतिदिन मिलेंगे

51 रुपये का प्लान नए यूजर्स को सिम के साथ मुफ्त

एयरटेल के 3GB प्लान की तुलना में बीएसएनएल का प्लान सस्ता

BSNL Recharge Plan: देश की एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने सस्ते रिचार्ज प्लान के कारण पॉपुलर है. इसके रिचार्ज प्लान बाकी कंपनियों की तुलना में काफी कम कीमत पर अवेलेबल हैं. अब BSNL नए एक और प्लान इंट्रोड्यूस किया है, जो कम कीमत पर लंबी वैलिडिटी के साथ खूब डेटा ऑफर कर रहा है. यह प्लान खासकर उन लोगों के लिए लाया गया है, जिन्हें रोजाना ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है. आइए जानते हैं कि कंपनी ने कौन-सा प्लान पेश किया है और उसमें क्या-क्या बेनेफिट्स मिल रहे हैं.

BSNL Rs 599 Plan

सरकारी टेलीकॉम कंपनी के 599 रुपये के नए रिचार्ज प्लान में 70 दिनों की वैलिडिटी ऑफर की जा रही है. इस दौरान यूजर्स को रोजाना 3GB डेटा यानी प्लान की वैलिडिटी के हिसाब से कुल 210GB डेटा मिलेगा. ऑनलाइन गेमिंग से लेकर वीडियो स्ट्रीमिंग तक सारे काम के लिए यह डेटा काफी है. बाकी बेनेफिट्स की बात करें तो इस प्लान में देश में किसी भी नंबर पर अनलिमिटेड वॉइस कॉल, रोजाना 100 SMS और फ्री रोमिंग जैसे फायदे मिल रहे हैं.

सस्ता प्लान भी लेकर आई है BSNL

BSNL ने कुछ दिन पहले एक सस्ते रिचार्ज प्लान का भी ऐलान किया था. सिर्फ 51 रुपये की कीमत वाले इस प्लान में 28 दिनों के लिए रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री SMS मिल रहे हैं. यह प्लान केवल नए यूजर्स के लिए अवेलेबल है. पुराने यूजर्स इसका फायदा नहीं उठा सकते. खास बात यह है कि ऑफर के तहत BSNL सिम कार्ड फ्री दे रही है. यानी ग्राहकों को सिम कार्ड के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे. उन्हें 51 रुपये में ही सिम के साथ ही स्मार्ट स्टार्ट प्लान मिलेगा.

Airtel का 3GB वाला प्लान कितने का?

अगर BSNL के डेली 3GB डेटा वाले प्लान का एयरटेल के 3GB प्लान से कंपेरिजन करें तो पहला काफी सस्ता पड़ता है. एयरटेल के इस प्लान की कीमत 838 रुपये है, जिसमें केवल 56 दिनों की वैलिडिटी मिल रही है. अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS के अलावा एडिशनल बेनेफिट्स की बात करें तो एयरटेल इस रिचार्ज प्लान के साथ 56 दिनों के लिए अमेजन प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन, 20 OTT वाले एयरटेल एक्स्ट्रीम प्रीमियम, अनलिमिटेड 5G डेटा और 12 महीने के लिए एडोब एक्सप्रेस का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री दे रही है. एयरटेल के प्लान में बेनेफिट्स ज्यादा हैं, लेकिन इसकी कीमत भी BSNL की तुलना में काफी ज्यादा है और वैलिडिटी कम है.

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