यूजर्स की हुई मौज, नए साल पर फ्री में एक्स्ट्रा डेटा दे रही है यह कंपनी, जल्दी उठाएं फायदा

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने यूजर्स की मौज कर दी है. क्रिसमस और नए साल के मौके पर कंपनी ने ऐसे ऑफर लॉन्च किए थे, जिनमें यूजर्स को बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के एक्स्ट्रा डेटा ऑफर किया जा रहा था. ये ऑफर अब भी जारी हैं और यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से मंथली से लेकर एनुअल प्लान तक पर एक्स्ट्रा डेटा का फायदा उठा सकता है. यह ऑफर 31 जनवरी तक वैलिड है. इससे पहले रिचार्ज करवाने वाले यूजर्स को ही एक्स्ट्रा डेटा फ्री में मिलेगा. आइए जानते हैं कि BSNL किस प्लान में एक्स्ट्रा डेटा दिया जा रहा है.

इन प्लान में मिल रहा एक्स्ट्रा डेटा

225 रुपये वाला प्लान- BSNL के इस रिचार्ज प्लान में 28 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग, रोजाना 100 SMS और 2.5GB डेटा मिलता था, लेकिन अब ऑफर के तहत रोजाना 3GB डेटा दिया जा रहा है. यानी यूजर्स को इसमें फ्री में 14GB एक्स्ट्रा डेटा मिल रहा है.

347 रुपये वाला प्लान- 50 दिनों की वैलिडिटी वाले इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS के साथ 2GB डेटा ऑफर किया जाता था, लेकिन अब इसमें रोजाना 2.5GB डेटा मिल रहा है. इसमें 25GB एक्स्ट्रा डेटा मिल रहा है.

485 वाला प्लान- यह प्लान 72 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. पहले इसमें 2GB डेली डेटा मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 2.5GB कर दिया गया है, जिससे यूजर्स को कुल 36GB डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा. इस प्लान के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS भी ऑफर किए जा रहे हैं.

2,399 वाला प्लान- यह प्लान सालभर की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS के साथ रोजाना 2GB डेटा ऑफर किया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर रोजाना 2.5GB कर दिया गया है.

जियो का एनुअल प्लान

जियो भी नए साल के मौके पर नया रिचार्ज प्लान लाई है. कंपनी ने 3599 रुपये की कीमत वाला हीरो एनुअल रिचार्ज पेश किया है और इसमें यूजर को पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है. इसके साथ इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा + रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS दिए जा रहे हैं. यूजर्स को इसमें 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिया जा रहा है.

