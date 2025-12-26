Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सस्ते रिचार्ज प्लान के कारण यूजर्स के दिलों पर राज करने वाली सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने नए साल के मौके पर धमाकेदार ऑफर का ऐलान किया है. BSNL कार्निवल प्लान के तहत कंपनी 251 रुपये के रिचार्ज प्लान में 100GB डेटा ऑफर कर रही है. यह प्लान एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों के लिए बड़ा झटका है क्योंकि कोई दूसरी कंपनी इतनी कम कीमत में 100GB डेटा नहीं दे रही है. आइए जानते हैं कि BSNL के इस प्लान में क्या खास है.

BSNL के 251 रुपये के प्लान में मिल रहा इतना कुछ

BSNL ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि 251 रुपये के प्लान में यूजर्स को 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ 100GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और फ्री BiTV एंटरटेनमेंट पैक दिया जा रहा है. इसमें यूजर्स को फ्री OTT सब्सक्रिप्शन के साथ 400 से अधिक लाइव टेलीविजन चैनल का एक्सेस मिलेगा. यह ऑफर 24 दिसंबर से शुरू हुआ था और 31 जनवरी, 2026 तक लागू रहेगा.

इस प्लान में एक्स्ट्रा डेटा दे रही है BSNL

नए साल के मौके पर BSNL ने अपने 225 रुपये, 347 रुपये, 485 रुपये और 2,399 रुपये वाले प्लान में एक्स्ट्रा डेटा देने का ऐलान किया है. पहले इन प्लान में रोजाना 2GB और 2.5GB डेटा दिया जा रहा था, जिसे अब बिना किसी लागत के बढ़ाकर 2GB की जगह 2.5GB और 2.5GB की जगह 3GB कर दिया गया है.

जियो-एयरटेल नहीं कर पाएगी मुकाबला

जियो और एयरटेल के पास BSNL के 251 रुपये वाले प्लान का मुकाबला करने के लिए कोई भी रिचार्ज प्लान नहीं है. अगर जियो की बात करें तो कंपनी 299 रुपये के प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ कुल 42GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS ऑफर कर रही है. वहीं एयरटेल की बात करें तो यह 299 रुपये के प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी, रोजाना 1GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग देती है. इस प्लान के साथ परप्लेक्सिटी प्रो एआई का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है.

