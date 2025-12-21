Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

BSNL: जब निजी टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर रिचार्ज महंगे करने की तैयारी में हैं ऐसे समय में सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. BSNL ने एक ऐसा किफायती रिचार्ज प्लान पेश किया है जिसमें रोज का खर्च 5 रुपये से भी कम बैठता है और फायदे किसी महंगे प्लान से कम नहीं हैं. यही वजह है कि यह प्लान बजट यूज़र्स के बीच तेजी से चर्चा में है.

कम कीमत, ज्यादा वैलिडिटी

BSNL का यह रिचार्ज प्लान 347 रुपये का है जिसकी वैधता करीब 56 दिनों की है. अगर रोज के खर्च की बात करें तो यह लगभग 5 रुपये प्रतिदिन पड़ता है. इस कीमत में मिलने वाले बेनिफिट्स इसे आम यूज़र्स के लिए बेहद आकर्षक बनाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो ज्यादा डेटा और कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं.

अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग. यूज़र भारत में कहीं भी किसी भी नेटवर्क पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कॉल कर सकते हैं. यहां तक कि रोमिंग के दौरान भी कॉलिंग पूरी तरह फ्री रहती है जिससे सफर करने वालों को अलग से रिचार्ज की चिंता नहीं करनी पड़ती.

रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा

डेटा यूज़र्स के लिए भी BSNL ने इस प्लान में खास ध्यान रखा है. इसमें रोज़ाना 2GB हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा मिलता है. पूरे प्लान की अवधि में यह आंकड़ा लगभग 100GB तक पहुंच जाता है जो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन काम के लिए काफी है.

डेटा और कॉलिंग के साथ-साथ इस रिचार्ज में SMS का फायदा भी दिया जा रहा है. यूजर को हर दिन 100 फ्री SMS मिलते हैं जिससे बैंकिंग अलर्ट्स और जरूरी मैसेज भेजना आसान हो जाता है.

जियो का सालभर वाला रिचार्ज प्लान

अगर आप बार-बार रिचार्ज करवाने की झंझट से परेशान रहते हैं तो जियो के सालभर वाले रिचार्ज प्लान को पसंद कर सकते हैं. 1748 रुपये में लगभग सालभर की वैधता वाला यह प्लान उन लोगों के लिए खास है जो हर महीने रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं. इस एक ही रिचार्ज से आपका जियो सिम पूरे 336 दिनों तक एक्टिव बना रहेगा यानी करीब 11 महीने तक आपको न तो रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी और न ही बार-बार ऐप खोलकर प्लान खोजने की.

इस प्लान की खासियत सिर्फ इसकी लंबी वैलिडिटी नहीं है बल्कि इसके साथ मिलने वाले फायदे भी इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं. पूरे देश में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है जिससे कॉल रेट या मिनट खत्म होने की चिंता नहीं रहती. इसके अलावा यूजर्स को फ्री एसएमएस भेजने की सुविधा भी मिलती है जो कई बार जरूरी कामों में काफी मददगार साबित होती है.

