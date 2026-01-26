Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

BSNL New Plan: भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश किया है. इस खास प्लान का नाम BSNL भारत कनेक्ट 26 रखा गया है. यह एक लंबी वैलिडिटी वाला प्लान है जिसे कंपनी ने सीमित समय के लिए उपलब्ध कराया है.

सोशल मीडिया के जरिए किया गया ऐलान

Celebrate the spirit of the Republic day with BSNL Bharat Connect 26 plan!



One recharge that delivers a full year of trusted, swadeshi connectivity with unlimited calls, 2.6 GB/day data, 100 SMS/day, and 365 days of uninterrupted validity.#BharatConnect26 #RepublicDaySpecial… pic.twitter.com/ADKCTkq5CD — BSNL India (@BSNLCorporate) January 25, 2026

BSNL ने इस रिपब्लिक डे स्पेशल रिचार्ज प्लान की जानकारी अपने आधिकारिक X (पहले Twitter) अकाउंट के जरिए साझा की. कंपनी का कहना है कि यह प्लान उन यूजर्स के लिए लाया गया है, जो कम खर्च में सालभर की टेंशन खत्म करना चाहते हैं.

BSNL भारत कनेक्ट 26 प्लान

BSNL का यह नया भारत कनेक्ट 26 प्लान 2,626 रुपये की कीमत पर आता है. खास बात यह है कि जहां ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां सालाना प्लान में 2.5GB डेली डेटा देती हैं, वहीं BSNL इसमें 2.6GB रोजाना डेटा ऑफर कर रहा है.

इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है, साथ ही हर दिन 100 SMS भी दिए जाते हैं. डेली डेटा के मामले में यह प्लान दूसरी कंपनियों के समान प्लान्स से थोड़ा आगे निकल जाता है.

कितने समय तक मिलेगा यह प्लान?

BSNL के मुताबिक, भारत कनेक्ट 26 प्लान 24 जनवरी से 24 फरवरी 2026 तक ही उपलब्ध रहेगा. यानी ग्राहकों के पास लगभग एक महीने का समय है जिसमें वे इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. तय समय के बाद यह प्लान बंद किया जा सकता है.

BSNL के दूसरे 365 दिन वाले प्लान

भारत कनेक्ट 26 प्लान के लॉन्च के बाद BSNL के पास अब कुल तीन प्रीपेड प्लान हो गए हैं जिनकी वैलिडिटी पूरे 365 दिन की है. लंबे समय के लिए रिचार्ज कराने वालों के पास अब ज्यादा विकल्प मौजूद हैं.

Jio का साल भर वाला प्लान

जियो के पास 3,999 और 3,599 रुपये वाले दो एनुअल प्लान हैं. 3,999 वाले की बात करें तो अनलिमिटेड 5G + रोजाना 2.5GB डेटा, रोजाना 100 SMS, अनलिमिटेड कॉलिंग और 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसके साथ फैनकोड, जियोहॉटस्टार का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन और 18 महीनों के लिए गूगल जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है. 3,599 वाले प्लान में फैनकोड सब्सक्रिप्शन को छोड़कर सारे बेनेफिट सेम ही हैं.

