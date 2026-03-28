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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसालभर की वैलिडिटी के साथ फ्री मिल रहा एक्स्ट्रा डेटा, जल्दी खत्म होने वाला है यह धाकड़ ऑफर

सालभर की वैलिडिटी के साथ फ्री मिल रहा एक्स्ट्रा डेटा, जल्दी खत्म होने वाला है यह धाकड़ ऑफर

BSNL Data Bonus Offer: अगर आप BSNL यूजर्स हैं तो कंपनी खास बोनस ऑफर में एक्स्ट्रा डेटा फ्री दे रही है. यह ऑफर 31 मार्च तक वैलिड है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 Mar 2026 01:12 PM (IST)
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BSNL Data Bonus Offer: अगर आप बार-बार फोन रिचार्ज कराने के झंझट से परेशान हो गए हैं तो हम आपके लिए एक शानदार ऑफर की जानकारी लेकर आए हैं. सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL Data Bonus Offer दे रही है, जिसमें सालभर की वैलिडिटी के साथ फ्री में एक्स्ट्रा डेटा दिया जा रहा है. यह ऑफर लिमिटेड टाइम तक है. इसलिए जल्दी रिचार्ज कर इस ऑफर का फायदा उठाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि BSNL के किस रिचार्ज प्लान पर यह ऑफर मिल रहा है. 

BSNL Data Bonus Offer

BSNL के 2399 रुपये के प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद आपको सालभर वैलिडिटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पहले इस प्लान में डेली 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS दिए जा रहे थे. अब बोनस ऑफर के तहत कंपनी अपने यूजर्स को रोजाना 2GB की जगह 2.5GB डेटा दे रही है और इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा. यानी यूजर्स को 2GB प्रतिदिन की कीमत में ही 2.5GB डेटा मिल रहा है. 

लिमिटेड टाइम के लिए है ऑफर

अगर आप BSNL यूजर हैं तो इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको जल्द ही 2,399 रुपये प्लान लेना होगा. यह लिमिटेड टाइम ऑफर है और इसकी समयसीमा निकलने के बाद इस ऑफर का फायदा नहीं लिया जा सकेगा. BSNL का कहना है कि इस बोनस ऑफर का फायदा केवल 31 मार्च तक उठाया जा सकता है. 

बाकी कंपनियों के एनुअल प्लान्स हैं महंगे

जियो के पास ये दो प्लान्स- जियो के पास 3,999 और 3,599 रुपये वाले दो एनुअल प्लान हैं. 3,999 वाले की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड 5G + रोजाना 2.5GB डेटा, रोजाना 100 SMS, अनलिमिटेड कॉलिंग और 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसके साथ फैनकोड, जियोहॉटस्टार का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन और 18 महीनों के लिए गूगल जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है. 3,599 वाले प्लान में फैनकोड सब्सक्रिप्शन को छोड़कर सारे बेनेफिट सेम ही हैं. 

एयरटेल के एनुअल प्लान- जियो की ही तरह एयरटेल भी 3,999 और 3,599 रुपये में एनुअल प्लान ऑफर करती है. एयरटेल के 3,999 वाले प्लान में अनलिमिटेड 5G + रोजाना 2.5GB डेटा, रोजाना 100 SMS, अनलिमिटेड कॉलिंग और 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसमें एक साल के लिए जियोहॉटस्टार और एडोब एक्सप्रेस का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है. वहीं 3599 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ रोजाना 2.GB डेटा, रोजाना 100 SMS, अनलिमिटेड कॉलिंग और 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसमें केवल एडोब एक्सप्रेस का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है.

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Published at : 28 Mar 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Jio Recharge Plan TECH NEWS BSNL
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