बिहार: भागलपुर में BJP नेता की हत्या, सिर में मारी गोली, मचा हड़कंप

बिहार के भागलपुर में शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को दिनदहाड़े एक बीजेपी से जुड़े नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज इलाके की है. मृतक की पहचान उमा भूषण तांती के रूप में हुई है, जो बीजेपी में मंडल अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे.

गोली सिर में लगने की खबर है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

क्या है मामला?

ऐसा कहा जा रहा है कि हत्या के पीछे काली पूजा को लेकर चंदा लेने का विवाद है. चंदा को लेकर कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ था और इसी को लेकर बीजेपी नेता उमा भूषण तांती की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. हालांकि जांच के बाद ही पता चलेगा कि मामला क्या कुछ है. पुलिस की ओर से अभी हत्या का कारण नहीं बताया गया है.

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लोगों में घटना से आक्रोश

इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है. गोली लगने के बाद आसपास के लोगों ने उमा भूषण तांती को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पिता की हत्या की खबर सुनकर बेटी अस्पताल पहुंची. अस्पताल पहुंचते ही पिता के शव को देखकर लिपटकर रोने लगी. घटना की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी विधायक रोहित पांडेय भी पहुंचे. सिटी एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचे.

इस हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उमा भूषण तांती की हत्या किसने की और हत्या के पीछे असली वजह क्या थी? क्या काली पूजा के चंदे को लेकर हुआ विवाद ही खूनी वारदात में बदल गया या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश भी थी? पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी.



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