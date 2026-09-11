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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअभिजीत दीपके की मनोज जरांगे से अपील, खत्म करें अनशन, कहा- 'महाराष्ट्र को...'

अभिजीत दीपके की मनोज जरांगे से अपील, खत्म करें अनशन, कहा- 'महाराष्ट्र को...'

अभिजीत दीपके का कहना है कि अगर सरकार ने शिक्षा और रोजगार की ओर ध्यान दिया होता तो आज मनोज जरांगे को अनशन नहीं करना पड़ता. महाराष्ट्र को मनोज जरांगे की जरूरत है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 11 Sep 2026 01:28 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे से मुलाकात की. मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे का आज (शुक्रवार, 11 सितंबर) को अनशन का 14वां दिन है. इस दौरान अभिजीत दीपके अंतरवाली सराटी पहुंचे और मनोज जरांगे के स्टेज पर जाकर उनसे बातचीत की और उनका हाल जाना. 

अभिजीत दीपके ने अपने एक्स हैंडल पर फोटो शेयर कर बताया कि उन्होंने मनोज जरांगे से अपील की है कि अपना अनशन खत्म कर दें और अपनी सेहत पर ध्यान दें. महाराष्ट्र को उनकी जरूरत है.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के मंत्री अतुल सावे के भाई-भतीजे पर हमला, ICU में भर्ती

'मनोज जरांगे को अनशन नहीं करना पड़ता'

इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर हमला बोलते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि आज अगर सरकार ने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और युवाओं के लिए बेहतर रोजगार योजनाओं पर काम किया होता तो मनोज जरांगे को भूख हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ती. सीजेपी संस्थापक का कहना है कि मनोज जरांगे का अनशन यह साबित करता है कि जनता को अब सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है. 

जालना डीएम ने भी मनोज जरांगे से की थी अपील

इससे पहले गुरुवार, 10 सितंबर को अंतरवाली सराटी गांव में स्कूली छात्राओं को हो रही परेशानी का हवाला देते हुए जालना की जिलाधिकारी ने भी मनोज जरांगे से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था. वहीं, जरांगे ने कहा था कि उनका प्रस्तावित मुंबई मार्च निश्चित रूप से होगा. उन्होंने अपने समर्थकों से 12 सितंबर को धरनास्थल पर इकट्ठा होने को कहा है, जिसके बाद मुंबई कूच की तारीख घोषित की जाएगी. 

'छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया है'- डीएम

जिलाधिकारी आशिमा मित्तल का कहना है कि मनोज जरांगे की भूख हड़ताल समाप्त कराना प्रशासन का कर्तव्य है. इसलिए भी क्योंकि आंदोलन और गांव में भीड़ जुटने से सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है. विरोध स्थल पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटने के कारण अंतरवाली सराटी में छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 11 Sep 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Manoj Jarange Abhijeet Dipke
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