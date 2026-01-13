YouTube फीड हो गई बोरिंग तो करें ये काम, फिर से आने लगेंगे आपकी पसंद के वीडियो, कचरा हट जाएगा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







YouTube को ओपन करते ही इस पर इतने वीडियो दिखते हैं कि कई बार यह डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन-सा वीडियो देखें. यह आपकी पसंद के आधार पर वीडियो रिकमंड करता है, लेकिन कई बार यह रिकमंडेशन बोरिंग हो जाती है. बार-बार यूट्यूब ओपन करने पर एक ही तरह के वीडियो दिखने लगते हैं. अगर आपकी यूट्यूब फीड भी ऐसी हो गई है तो कुछ तरीके अपनाकर आप फिर से अपनी पसंद के वीडियो पा सकते हैं.

ऐसे सुधारें अपनी यूट्यूब फीड

यूट्यूब वॉच हिस्ट्री को करें क्लियर- जब आप एक ही तरह का कंटेट देखने लगते हैं तो यूट्यूब इसे ज्यादा रिकमंड करने लगती है. इससे बचने के लिए आप यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपकी फीड पर नए वीडियो आने लगेंगे.

लाइक को करें रीसेट- आप जो वीडियो लाइक या डिसलाइक करते हैं, यूट्यूब उसी तरह का कंटेट आपकी फीड पर पुश करती है. अगर आपने किसी तरह का वीडियो लाइक कर दिया है तो यह उसी तरह के और वीडियो आपकी फीड पर आएंगे. इसे रीसेट करने के लिए यूट्यूब ऐप ओपन कर यू टैब ओपन कर लें. इसके बाद आप लिस्ट में दिख रहे वीडियो से लाइक हटा सकते हैं.

नोट इंटरेस्ट ऑप्शन करेगा मदद- अगर आपकी फीड पर कोई ऐसा चैनल या वीडियो रिकमंडेशन आ रही है, जो आपको पसंद न हो तो नोट इंटरेस्टेड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए वीडियो के टाइटल के आगे थ्री-डॉट मेनू पर टैप करें और नोट इंटरेस्टेड को सेलेक्ट कर लें.

इनकॉग्निटो मोड- वेब ब्राउजर की तरह यूट्यूब पर भी इनकॉग्निटो मोड का ऑप्शन मिलता है. अगर आप चाहते हैं कि किसी वीडियो को देखने के बाद उस जैसी रिकमंडेशन न मिले तो इस मोड को यूज किया जा सकता है. इसे यूज करने के लिए यूट्यूब ऐप ओपन करें और यू टैब पर जाएं. यहां हिस्ट्री सेक्शन के ऊपर आपको इनकॉग्निटो मोड का ऑप्शन दिखेगा.

