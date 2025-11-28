Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





इन दिनों इंटरनेट पर ब्लैक फ्राइडे सेल की धूम मची हुई है. हर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस सेल में भारी डिस्काउंट दे रहा है और लोग भी खूब शॉपिंग कर रहे हैं. अगर आप भी इंटरनेट पर ब्लैक फ्राइडे सेल वाले बैनर पर क्लिक कर रहे हैं तो थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. दरअसल, CloudSEK नाम की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने पाया है कि इंटरनेट पर अमेजन, सैमसंग और ऐप्पल जैसी कंपनियों की नकल करने वाली 2000 से ज्यादा फर्जी वेबसाइट्स मौजूद हैं, जो सेल के नाम पर ग्राहकों को लालच देकर उनका डेटा और पेमेंट इंफोर्मेशन चुरा रही हैं.

हालिया सालों का सबसे बड़ा फिशिंग नेटवर्क

CloudSEK की रिपोर्ट के मुताबिक, साइबर क्रिमिनल हालिया सालों का सबसे बड़ा फिशिंग इकोसिस्टम चला रहे हैं. इन फर्जी वेबसाइट्स को बिल्कुल असली दिखने के लिए तैयार किया गया है. इन पर फेस्टिव सेल वाले बैनर, काउंटडाउन क्लॉक, फेक ट्रस्ट बैजेज और रिसेंट परचेज वाले पॉप-अप नजर आते हैं, ताकि ग्राहक बिना ज्यादा कुछ सोचे-समझे पेमेंट वाले पेज पर पहुंच सकें. जैसे ही ग्राहक आइटम सेलेक्ट करने के बाद चेकआउट के पेज पर पहुंचता है, उसकी इंफोर्मेशन चुरा ली जाती है और उन्हें हैकर के कंट्रोल वाले पेमेंट पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है. कई ग्राहक जल्दी में यहां पेमेंट कर देते हैं और यह पैसा हैकर्स के पास पहुंच जाता है. साइबर क्रिमिनल्स ने ऐप्पल, सिस्को, लॉजिटेक, तोशिबा, शाओमी और रे-बेन जैसी बड़ी कंपनियों के नाम पर ये फर्जी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं.

ऐसे स्कैम से कैसे बचें?

ऐसे स्कैम से बचने के लिए सोशल मीडिया पर नजर आने वाले लुभावने विज्ञापनों पर क्लिक न करें.

शॉपिंग शुरू करने से पहले वेबसाइट का URL ध्यान से देखें. अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहां से शॉपिंग न करें.

अगर किसी साइट का चेकआउट पेज किसी संदिग्ध वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करता है तो सतर्क हो जाएं.

