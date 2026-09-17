गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी20 हजार रुपये में Waterproof Phone चाहिए? जानें टॉप ऑप्शन

20 हजार रुपये में Waterproof Phone चाहिए? जानें टॉप ऑप्शन

नया स्मार्टफोन खरीदते समय कैमरा, बैटरी और प्रोसेसर के साथ IP रेटिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है. अब 20 हजार रुपये के बजट में भी IP67 से IP69 रेटिंग वाले कई स्मार्टफोन मौजूद हैं. जानिए इसके बेस्ट ऑप्शन

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 17 Sep 2026 03:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सैमसंग A33, A34 5G भी IP67 रेटिंग के साथ उपलब्ध.

स्मार्टफोन खरीदते समय कैमरा, बैटरी और प्रोसेसर के साथ अब पानी और डस्ट प्रोटेक्शन भी काफी मायने रखता है. खासकर बारिश के मौसम में फोन के पानी के संपर्क में आने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में नया फोन खरीदते समय फोन की IP रेटिंग भी जरूर देखनी चाहिए, IP रेटिंग से पता चलता है कि डिवाइस धूल और पानी से कितनी सुरक्षा देता है. बारिश में फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए यह फीचर काफी काम का हो सकता है. अच्छी बात यह है कि अब मिड-रेंज सेगमेंट में भी IP68 और IP69 रेटिंग वाले स्मार्टफोन मिल रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि 20 हजार रुपये में Waterproof Phone के टॉप ऑप्शन कौन-से हैं. 

1. Moto G96 5G

भारत में Moto G96 5G की कीमत स्टोरेज वेरिएंट और रिटेलर के हिसाब से 18,999 रुपये से 21,099 रुपये के बीच है. Moto G96 5G इस लिस्ट का बेस्ट ऑप्शन है. इसमें 6.67 इंच का कर्व्ड P-OLED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस मिलती है. फोन में Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB/256GB स्टोरेज है. इसमें 50MP मेन और 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 32MP फ्रंट कैमरा, 5,500mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग मिलती है. फोन को IP68 रेटिंग मिली है. 

2. Samsung Galaxy A33 5G और Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A33 5G और Galaxy A34 5G उन यूजर्स के लिए अच्छे ऑप्शन हैं, जो IP67 रेटिंग के साथ फोन चाहते हैं. Galaxy A33 5G की भारत में मौजूदा कीमत रिटेलर, RAM-स्टोरेज वेरिएंट और स्टॉक के हिसाब से करीब 19,980 से 33,990 रुपये के बीच है. वहीं, Samsung Galaxy A34 5G की कीमत करीब 20,790 रुपये से शुरू होती है. Galaxy A34 5G में IP67 रेटिंग के साथ अच्छा कैमरा और लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, जिससे यह इस प्राइस रेंज में एक यूजफुल ऑप्शन बनता है.

3.  POCO C85 5G

POCO C85 5G में IP रेटिंग के साथ डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस मिलता है. इसके 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की मौजूदा कीमत करीब 16, 999 रुपये से शुरू होती है, जबकि 8GB+128GB मॉडल करीब 17,999 रुपये तक है. फोन में 6.9 इंच का 120Hz HD+ डिस्प्ले और 50MP रियर कैमरा मिलता है. 

यह भी पढ़ें - AI से पढ़ाई आसान, लेकिन नंबरों की गारंटी नहीं; जानिए सही यूज

4.  OPPO A6c

OPPO A6c में IP64 रेटिंग दी गई है. कंपनी के मुताबिक यह सामान्य इस्तेमाल में पानी और धूल से सुरक्षा देता है. इसके 4GB+64GB वेरिएंट की मौजूदा कीमत करीब 16,999 रुपये है. फोन में 6.75 इंच का 120Hz डिस्प्ले, Snapdragon 685 प्रोसेसर और 6,500mAh बैटरी मिलती है.

5.  Samsung Galaxy A06 5G

Samsung Galaxy A06 5G में IP54 रेटिंग मिलती है. यह पानी और धूल से बेसिक सुरक्षा देता है, लेकिन इसे पानी में डुबोने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है. इसकी कीमत 17,499 रुपये है. फोन में 5G कनेक्टिविटी मिलती है. 

6. Redmi A7 Pro 5G

Redmi A7 Pro 5G में IP52 रेटिंग दी गई है, जो धूल और पानी के छींटों से बेसिक सुरक्षा देती है. इसके बेस मॉडल की कीमत 14,499 रुपये से शुरू है. फोन में 6.9 इंच का 120Hz डिस्प्ले दिया गया है. 

यह भी पढ़ें - Smart बातचीत से Agentic AI तक, Amazon Alexa+ भारत में Free लॉन्च

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Technology TECH NEWS HINDI Waterproof Phones
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Google Pixel में आया नया Scam Detection, जानें फीचर्स
Google Pixel में आया नया Scam Detection, जानें फीचर्स
टेक्नोलॉजी
Semicon India 2026 में Chip से AI तक नई Technology, जानें क्या-क्या खास?
Semicon India 2026 में Chip से AI तक नई Technology, जानें क्या-क्या खास?
टेक्नोलॉजी
Smartphone से AI Chip तक, जानें आज के बड़े Tech Launch
Smartphone से AI Chip तक, जानें आज के बड़े Tech Launch
टेक्नोलॉजी
मीटर रीडर का इंतजार खत्म...खुद बनवाएं Accurate बिजली बिल, अपनाएं ये हैक
मीटर रीडर का इंतजार खत्म...खुद बनवाएं Accurate बिजली बिल, अपनाएं ये हैक
Advertisement

वीडियोज

Spirit को लेकर Pranay Vanga का Critics को Open Challenge, Prabhas की फिल्म पर बढ़ा Buzz
PM Modi 76th Birthday | Breaking: 25 साल का कीर्तिमान... बीजेपी का अभिमान! | BJP | Amit Shah
Houthis Attack on Saudi Arabia: हूती विद्रहियों ने देसी मिसाइल से मार गिराया F15, सऊदी को बड़ा झटका!
PM Modi 76th Birthday | Breaking: PM मोदी के जन्मदिन पर देशभर में जश्न का माहौल | BJP | Amit Shah
Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी के बर्थडे पर आया दोस्त पुतिन का मैसेज, कहा- 'आपका बड़ा रुतबा'
PM मोदी के बर्थडे पर आया दोस्त पुतिन का मैसेज, कहा- 'आपका बड़ा रुतबा'
दिल्ली NCR
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
विश्व
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
साउथ सिनेमा
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' दादा साहेब फाल्के सम्मान मिलते ही बोले अनंत नाग
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' बोले अनंत नाग
क्रिकेट
IND-AFG तीसरे टी20 से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, स्टेडियम में एंट्री और पार्किंग का जानें प्लान
IND-AFG तीसरे टी20 से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, स्टेडियम में एंट्री और पार्किंग का जानें प्लान
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
इंडिया
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget