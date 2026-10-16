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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'जेलेंस्की हमारे से लिए अच्छे आदमी नहीं, मैं उनसे हिसाब...', ट्रंप का नया प्लान क्या?

'जेलेंस्की हमारे से लिए अच्छे आदमी नहीं, मैं उनसे हिसाब...', ट्रंप का नया प्लान क्या?

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 07:09 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान को लेकर कई अहम बयान दिए हैं. ट्रंप ने जेलेंस्की पर समझौता नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि वह यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ बातचीत करने के पक्ष में नहीं हैं.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 16 Oct 2026 07:09 AM (IST)
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