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'जेलेंस्की हमारे से लिए अच्छे आदमी नहीं, मैं उनसे हिसाब...', ट्रंप का नया प्लान क्या?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान को लेकर कई अहम बयान दिए हैं. ट्रंप ने जेलेंस्की पर समझौता नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि वह यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ बातचीत करने के पक्ष में नहीं हैं.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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