सर्दियों में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए फ्रिज? बहुत से लोग नहीं जानते सही नंबर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फ्रिज बंद ना करें; गर्म भोजन ठंडा कर ही अंदर रखें।

मौसम में अब हल्की ठंडक घुलने लगी है और धीरे-धीरे सर्दियों की दस्तक शुरू हो चुकी है. घरों में AC और कूलर बंद होने लगे हैं और पंखों की रफ्तार भी कम हो गई है. लेकिन घर में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस भी होता है जो गर्मी हो या ठंड उसे हम जरा भी रेस्ट नहीं देते हैं पूरे साल चौबीसों घंटे बिना रुके उसका इस्तेमाल होता रहता है वह है हमारा फ्रिज. अक्सर देखा गया है कि लोग भरी गर्मी के मौसम में फ्रिज की कूलिंग को जिस टेंपरेचर पर सेट करते हैं.

सर्दियां आने के बाद भी उसे बदलना भूल जाते हैं. बहुत से लोगों को तो यह भी ठीक से नहीं पता होता कि फ्रिज के अंदर लगे डायल के किस नंबर का क्या काम होता है. ठंड के मौसम में अगर फ्रिज को सही सेटिंग पर न चलाया जाए तो न सिर्फ उसमें रखी सब्जियां और खाना खराब होता है बल्कि बिजली की खपत भी बेवजह बढ़ती रहती है. इसलिए जान लें सर्दियों में किस नंबर पर फ्रिज चलाना है एकदम सही.

सर्दियों में कितने डिग्री सेट करें फ्रिज?

आजकल बाजार में दो तरह के फ्रिज आते हैं. एक जिनमें टेंपरेचर कंट्रोल करने के लिए 1 से 5 या 7 नंबर तक का गोल डायल होता है और दूसरे मार्डन डिजिटल डिस्प्ले वाले फ्रिज जिनमें डिग्री सेल्सियस में टेंपरेचर दिखता है. अगर आपके घर में नंबर वाले रेगुलेटर का फ्रिज है. तो सबसे पहले यह समझ लें कि नंबर जितना कम होगा कूलिंग उतनी कम होगी और नंबर जितना ज्यादा होगा ठंडक उतनी ही तेज होगी.

सर्दियों में बाहर का तापमान पहले से ही कम रहता है इसलिए फ्रिज के डायल को 1 या 2 नंबर पर रखना सबसे सही माना जाता है. वहीं अगर आपके पास डिजिटल पैनल वाला स्मार्ट फ्रिज है तो ठंड के दिनों में इसका तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट करना चाहिए. इसके अलावा फ्रीजर का तापमान माइनस 15 से माइनस 18 डिग्री सेल्सियस पर रखना काफी होता है.





गलत सेटिंग पर फ्रिज चलाने से होते हैं नुकसान

गर्मियों के दौरान हम फ्रिज को 4 या 5 नंबर पर चलाते हैं जिससे पानी और खाने-पीने की चीजें जल्दी ठंडी हो सकें. लेकिन अगर सर्दियों में भी फ्रिज इसी हाई Setting पर चलता रहे तो इसके कई नुकसान झेलने पड़ते हैं. सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि जरूरत से ज्यादा Cooling होने की वजह से हरी सब्जियां, फल और पका हुआ खाना जमने लगता है. जिससे उनका प्राकृतिक स्वाद और पोषक तत्व दोनों खत्म हो जाते हैं.

कई बार दूध और दही में भी बर्फ की परत जम जाती है. इसके अलावा Single Door फ्रिज के फ्रीजर में बर्फ का पहाड़ बन जाता है,. जिसे बार-बार डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है. हाई कूलिंग सेटिंग पर रखने से फ्रिज का कंप्रेसर बिना जरूरत के लगातार चलता रहता है. इससे न सिर्फ हर महीने बिजली का बिल ज्यादा आता है बल्कि कंप्रेसर जल्दी खराब होने का खतरा भी रहता है.





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ठंड के मौसम में फ्रिज चलाते समय न करें यह गलतियां

सर्दियों में बहुत से लोग बिजली बचाने के चक्कर में एक बड़ी गलती यह करते हैं कि वे रोज कुछ घंटों के लिए या रात में फ्रिज का मेन स्विच ही बंद कर देते हैं. ऐसा करने से फ्रिज के अंदर का तापमान बार-बार बदलता है. जिससे नमी पैदा होती है और खाने में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. तो साथ ही फ्रिज के अंदर से अजीब सी बदबू भी आने लगती है और दोबारा ऑन करने पर कंप्रेसर दोगुनी बिजली खींचता है.

इसलिए फ्रिज को बंद करने के बजाय उसे हमेशा 1 नंबर रखें अगर Winter मोड है तो उसे चालू कर दें. इसके अलावा सर्दियों में लोग अक्सर गरमा-गरम खाना या उबला हुआ दूध सीधे फ्रिज में रख देते हैं. जिससे अंदर की कूलिंग बिगड़ जाती है और मशीन पर लोड बढ़ता है. किसी भी गर्म चीज को पहले नार्मल टेपरेंचर पर ठंडा होने दें और उसके बाद ही ढककर फ्रिज में रखें.

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