बालकनी में कैसे लगा सकते हैं सोलर पैनल, जानें इससे कितना कम आएगा बिजली बिल?

Balcony Solar Panels Installation Guide : आज के समय में बिजली का खर्च लगभग हर परिवार के बजट पर असर डाल रहा है. गर्मियों में एसी, कूलर, फ्रिज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजों के कारण बिजली का बिल कई बार हजारों रुपये तक पहुंच जाता है. ऐसे में लोग ऐसे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिनसे बिजली की बचत हो और लंबे समय में खर्च कम किया जा सके. अब तक ज्यादातर लोग यही मानते थे कि सोलर पैनल लगाने के लिए घर की बड़ी छत होना जरूरी है, लेकिन अब तकनीक बदल रही है.

दुनिया के कई देशों में लोग बिना बड़ी छत के भी सोलर पैनल का फायदा उठा रहे हैं. इसके लिए बालकनी सोलर सिस्टम या प्लग-इन सोलर सिस्टम तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. यह छोटे आकार के सोलर पैनल होते हैं जिन्हें घर की बालकनी, टैरेस, बरामदे या खुले हिस्से में लगाया जा सकता है. खास बात यह है कि इन्हें लगाने के लिए भारी निर्माण कार्य या मुश्किल वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. तो आइए जानते हैं कि बालकनी में सोलर पैनल कैसे लगा सकते हैं और इससे बिजली बिल कितना कम आएगा.

क्या होता है बालकनी सोलर सिस्टम?

बालकनी सोलर सिस्टम एक छोटा सोलर सेटअप होता है जो सूर्य की रोशनी से बिजली बनाता है. इसे खास तौर पर फ्लैट, किराए के घर और छोटे मकानों के लिए डिजाइन किया गया है. इस सिस्टम में आमतौर पर छोटे सोलर पैनल, माइक्रो इन्वर्टर और एक साधारण प्लग होता है. पैनल से बनने वाली बिजली को इन्वर्टर घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली में बदल देता है. इसके बाद सिस्टम को सीधे घर के सामान्य बिजली सॉकेट से जोड़ा जा सकता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम की तरह भारी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती है.

किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद?

1. किराए के घर में रहने वाले लोग - जो लोग किराए के फ्लैट या मकान में रहते हैं, उन्हें अक्सर छत पर सोलर लगाने की परमिशन नहीं मिलती है. बालकनी सोलर उनके लिए आसान ऑप्शन बन सकता है.

2. छोटे घर या फ्लैट वाले परिवार - बहुत से लोगों के पास बड़ी छत नहीं होती है. ऐसे लोग बालकनी या खिड़की के पास छोटे सोलर पैनल लगाकर बिजली बना सकते हैं.

3. ज्यादा बिजली बिल से परेशान लोग -अगर हर महीने बिजली का बिल लगातार बढ़ रहा है तो यह सिस्टम कुछ जरूरी चीजों का खर्च कम कर सकता है.

बालकनी में कैसे लगा सकते हैं सोलर पैनल?

1. सही जगह चुनना जरूरी - सोलर पैनल वहां लगाने चाहिए जहां दिनभर अच्छी धूप आती हो. अगर बालकनी दक्षिण दिशा की ओर हो और सामने ऊंची इमारतें न हों तो बिजली उत्पादन ज्यादा होगा.

2. पैनल को मजबूती से फिट करें - पैनल को स्टैंड या रेलिंग पर मजबूती से लगाया जाता है जिससे हवा या बारिश में कोई नुकसान न हो.

3. प्लग से कनेक्शन - सिस्टम को माइक्रो इन्वर्टर की मदद से घर के पावर सॉकेट से जोड़ा जाता है. इससे पैनल से बनने वाली बिजली सीधे घर में इस्तेमाल हो सकती है.

4. बैटरी भी जोड़ सकते हैं - अगर कोई व्यक्ति रात में भी सोलर बिजली का इस्तेमाल करना चाहता है तो बैटरी स्टोरेज जोड़ा जा सकता है. इससे दिन में बनी अतिरिक्त बिजली स्टोर हो जाती है.

इससे कितना कम आएगा बिजली बिल?

बालकनी सोलर सिस्टम पूरे घर की बिजली जरूरत पूरी नहीं कर सकता, लेकिन यह कई जरूरी उपकरण आराम से चला सकता है. इनसे आप एलईडी लाइट, पंखा, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर, टीवी, वाई-फाई राउटर और छोटा फ्रिज चला सकते हैं. अगर रोजाना अच्छी धूप मिले तो यह सिस्टम महीने के बिजली बिल में अच्छी बचत कर सकता है. जैसे एक छोटा 800 से 1200 वॉट का सिस्टम हर महीने इतनी बिजली बना सकता है जिससे बिजली बिल में हजारों रुपये तक की बचत हो सकती है. बचत इस बात पर निर्भर करती है कि आपके शहर में बिजली दर कितनी है और धूप कितनी मिलती है.

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विदेशों में क्यों हो रहा है इतना लोकप्रिय?

यूरोप के कई देशों में बालकनी सोलर सिस्टम काफी तेजी से अपनाए जा रहे हैं. खासकर जर्मनी में यह मॉडल बहुत सफल माना जा रहा है.वहां लोग सीधे दुकानों से सोलर किट खरीदकर खुद घर में लगा लेते हैं. कम जगह में भी लोग सोलर बिजली बना पा रहे हैं. इससे वहां सोलर इस्तेमाल करने वाले घरों की संख्या तेजी से बढ़ी है. भारत में भी इसकी मांग बढ़ सकती है क्योंकि यहां धूप भरपूर मिलती है. दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत जैसे इलाकों में यह सिस्टम काफी उपयोगी साबित हो सकता है. हालांकि, अभी भारत में इसके नियम और सुरक्षा मानक पूरी तरह साफ नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में छोटे प्लग-इन सोलर सिस्टम का बाजार तेजी से बढ़ सकता है.

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