Online Fraud: भारत में त्यौहारों का मौसम यानी खरीदारी का मौसम. हर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बढ़िया डिस्काउंट्स का फायदा उठाना चाहता है. लेकिन इसी दौरान ऑनलाइन ठग भी पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं और आपकी एक छोटी सी गलती उन्हें आपका शिकार बना सकती है. खासतौर पर WhatsApp, Instagram और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे स्कैम तेजी से फैल रहे हैं जो दीवाली ऑफर्स और स्पेशल डिस्काउंट्स के नाम पर लोगों को फंसा रहे हैं.

फेक दीवाली डिस्काउंट्स से रहें सावधान

इस सीजन का सबसे आम जाल है फेक वाउचर या फर्जी दीवाली सेल लिंक. ऐसे स्कैमर्स आकर्षक ऑफर्स या "50% दीवाली स्पेशल डिस्काउंट" के नाम पर लिंक भेजते हैं. जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आप एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जहां आपकी पर्सनल जानकारी और बैंक डिटेल्स चोरी हो सकती हैं. कई बार इससे आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है.

WhatsApp पर भेजे जा रहे फिशिंग लिंक

इन दिनों WhatsApp पर “क्लिक करें और पाएं दीवाली गिफ्ट” जैसे मैसेज तेजी से फैल रहे हैं. इन संदेशों के साथ कोई इमेज या लिंक भेजा जाता है जिस पर क्लिक करते ही आपका डेटा चोरी हो सकता है. ऐसे लिंक में छिपे हुए मैलवेयर या ट्रैकर्स आपकी डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी निजी जानकारी हैकर्स तक पहुंचा सकते हैं.

फ्री गिफ्ट का झांसा

कई स्कैमर्स Instagram या WhatsApp पर आपसे संपर्क करते हैं और दावा करते हैं कि आपने कोई बड़ा गिफ्ट जीता है जैसे “फ्री iPhone 17 Pro Max”. लेकिन ट्विस्ट यह होता है कि वे आपसे “कूरियर चार्ज” के नाम पर कुछ पैसे मांगते हैं. जैसे ही आप पैसे ट्रांसफर करते हैं वो तुरंत गायब हो जाते हैं और आपका पैसा चला जाता है.

फर्जी दीवाली इवेंट्स और गिफ्ट कार्ड स्कीम

कई बार स्कैमर्स किसी अज्ञात नंबर से कॉल या मैसेज करके बताते हैं कि आपके इलाके में कोई “दीवाली इवेंट” या स्पेशल गिफ्ट कार्ड ऑफर चल रहा है. अगर आप बिना जांचे-परखे उसमें पैसे जमा कर देते हैं तो बाद में पता चलता है कि ऐसा कोई इवेंट अस्तित्व में था ही नहीं. इतना ही नहीं, कुछ फेक दीवाली ई-ग्रीटिंग कार्ड्स में भी वायरस या हैकिंग सॉफ्टवेयर छिपे हो सकते हैं जो आपके फोन में घुसकर डेटा चुरा लेते हैं.

इन आसान तरीकों से रहें सुरक्षित

किसी अनजान नंबर या अकाउंट से आए लिंक पर कभी क्लिक न करें.

अगर कोई ऑफर या गिफ्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तो पहले उसकी सत्यता की जांच करें.

किसी भी ईवेंट या सेल में पैसे भेजने से पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट या ब्रांड पेज पर जानकारी देखें.

फोन की लोकेशन और मीडिया परमिशन सीमित रखें ताकि कोई ऐप आपकी जानकारी चुरा न सके.

अतिरिक्त लालच से बचें, क्योंकि यही ठगों का सबसे बड़ा हथियार है.

