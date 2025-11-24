हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI चैटबॉट से ये सवाल पूछे तो हो जाएगी जेल! आपकी एक गलती बन सकती है बड़ा अपराध

AI चैटबॉट से ये सवाल पूछे तो हो जाएगी जेल! आपकी एक गलती बन सकती है बड़ा अपराध

AI Chatbot: AI चैटबॉट अब हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं चाहे सवाल पूछना हो, काम आसान करना हो या कोई जानकारी ढूंढनी हो.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 24 Nov 2025 12:08 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

AI Chatbot: AI चैटबॉट अब हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं चाहे सवाल पूछना हो, काम आसान करना हो या कोई जानकारी ढूंढनी हो. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चैटबॉट्स से कुछ तरह के सवाल पूछना आपको सीधे कानून के जाल में फंसा सकता है? कई देशों में साइबर लॉ इतने सख्त हो चुके हैं कि गलत सवाल या गलत जानकारी मांगना भी अपराध की श्रेणी में आ जाता है. यह डिजिटल दुनिया का नया खतरा है जहां एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है.

गैर-कानूनी जानकारी मांगना बन सकता है अपराध

कई लोग मज़ाक में या जिज्ञासा में चैटबॉट्स से ऐसी जानकारी पूछ लेते हैं जो कानून के खिलाफ होती है. जैसे हथियार बनाना, बैंकिंग सिस्टम हैक करना, किसी की जानकारी चुराना या साइबर अटैक करना. भारत के IT Act और साइबर सुरक्षा कानूनों के तहत ऐसी जानकारी मांगना या उसका प्रयास करना भी अपराध माना जाता है. अगर सिस्टम लॉग्स में यह रिकॉर्ड हो जाए तो जांच एजेंसियां इसे संदिग्ध गतिविधि समझ सकती हैं.

हिंसा, दंगा या अवैध गतिविधियों से जुड़े सवाल

कोई भी चैटबॉट अगर हिंसा भड़काने, दंगे फैलाने या अवैध संगठन से जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया दे तो यह गंभीर अपराध बन सकता है. सुरक्षा एजेंसियां ऐसे सवालों पर तुरंत अलर्ट हो जाती हैं. रिकॉर्ड में आपके सवाल सुरक्षित रहते हैं जिनके आधार पर आप पर कार्रवाई भी हो सकती है.

संवेदनशील सरकारी डेटा या सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

कई बार लोग पूछते हैं पुलिस नेटवर्क कैसे काम करता है, सैन्य सिस्टम कैसे तोड़े जाते हैं या सरकारी वेबसाइटों में घुसपैठ कैसे करें. ऐसे सवाल पूछना देश की सुरक्षा से खिलवाड़ माना जाता है. कई देशों में यह जासूसी या साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आता है जिसकी सज़ा जेल तक हो सकती है.

किसी की निजी जानकारी निकालने की कोशिश

किसी व्यक्ति का पता, बैंक डिटेल, लोकेशन या निजी डेटा चैटबॉट के जरिए पूछना भी अपराध है. यह साइबर स्टॉकिंग और डेटा चोरी के अंतर्गत आता है. डिजिटल सिस्टम में ऐसी क्वेरी सेव हो जाती है और शिकायत होने पर आसानी से ट्रैक किया जा सकता है.

कैसे बचें?

  • चैटबॉट से कभी भी गैर-कानूनी या प्रतिबंधित जानकारी न मांगें.
  • मज़ाक या प्रयोग में भी खतरनाक सवाल न पूछें.
  • साइबर सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूक रहें.
  • हर सवाल सोच-समझकर पूछें क्योंकि रिकॉर्ड हमेशा सेव रहता है.

यह भी पढ़ें:

स्पैम पर Google का बड़ा वार! अब फोन खोलते ही आएगा अलर्ट, ठगी करने वालों की शामत

Published at : 24 Nov 2025 12:07 PM (IST)
Tags :
AI Chatbot TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India AQI: न दिल्ली, न गाजियाबाद और न नोएडा, यूपी की इस जगह ने तोड़ा रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा प्रदूषित, पढ़ें पूरी लिस्ट
न दिल्ली, न गाजियाबाद और न नोएडा, यूपी की इस जगह ने तोड़ा रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा प्रदूषित, पढ़ें पूरी लिस्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Breaking: पेशावर में TTP का तगड़ा वार, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर | Terror Attack
Hyderabad News: शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती कार में लगी भीषण आग | Massive Fire Incident
Ram Mandir Dhwajarohan:अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए सज रही राम नगरी, क्या होंगे खास कार्यक्रम?
Delhi Air Pollution: प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में नक्सली हिडमा के लगे नारे, पुलिस ने लिया एक्शन
Rajnath Singh on Sindh: राजनाथ सिंह के इस बयान से सिंध पर फिर छिड़ सकती है बहस? | Pakistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India AQI: न दिल्ली, न गाजियाबाद और न नोएडा, यूपी की इस जगह ने तोड़ा रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा प्रदूषित, पढ़ें पूरी लिस्ट
न दिल्ली, न गाजियाबाद और न नोएडा, यूपी की इस जगह ने तोड़ा रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा प्रदूषित, पढ़ें पूरी लिस्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
टेलीविजन
Bigg Boss 19: नॉमिनेशन टास्क में फूटा मालती चाहर का गुस्सा, जड़ दिया तान्या मित्तल को जोरदार थप्पड़, वीडियो वायरल
Bigg Boss 19: फूटा मालती चाहर का गुस्सा, जड़ दिया तान्या मित्तल को जोरदार थप्पड़
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
1 जनवरी से ये गाड़ियां दिल्ली-एनसीआर में नहीं कर पाएंगी एंट्री, जानें क्या है नया नियम?
1 जनवरी से ये गाड़ियां दिल्ली-एनसीआर में नहीं कर पाएंगी एंट्री, जानें क्या है नया नियम?
हेल्थ
Palash Muchhal: स्मृति मंधाना से शादी करने वाले थे पलाश मुच्छल, अब अस्पताल में भर्ती; जानें उन्हें कौन सी बीमारी?
स्मृति मंधाना से शादी करने वाले थे पलाश मुच्छल, अब अस्पताल में भर्ती; जानें उन्हें कौन सी बीमारी?
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget