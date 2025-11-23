स्पैम पर Google का बड़ा वार! अब फोन खोलते ही आएगा अलर्ट, ठगी करने वालों की शामत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Google New Tool: ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए Google एक नया सुरक्षा फीचर लाने की तैयारी कर रहा है. कंपनी का कहना है कि जल्द ही ऐसे पॉप-अप अलर्ट दिखने लगेंगे जो उस समय यूजर को चेतावनी देंगे जब वह किसी कॉल पर हो, स्क्रीन शेयर कर रहा हो और उसी दौरान कोई फाइनेंशियल ऐप खुला हो. यह चेतावनी बताएगी कि कॉल संदिग्ध हो सकता है और एक टैप में कॉल व स्क्रीन शेयर दोनों बंद करने का विकल्प भी देगी.

Google Pay, Paytm और Navi पर शुरू हुआ पायलट टेस्ट

गूगल इस फीचर की शुरुआती टेस्टिंग Google Pay, Paytm और Navi जैसे ऐप्स पर कर रहा है. इन ऐप्स को लक्ष्य बनाकर होने वाली ठगी को देखते हुए कंपनी चाहती है कि यूज़र्स समय रहते खतरे को पहचान सकें और गलती से भी अपनी स्क्रीन किसी स्कैमर के साथ साझा न करें.

Pixel यूज़र्स के लिए रियल-टाइम स्कैम डिटेक्शन

कंपनी ने एक और फीचर की घोषणा की है जो Pixel फोन यूज़र्स को कॉल के दौरान रियल-टाइम में ठगी जैसी गतिविधियों के बारे में सचेत करेगा. खास बात यह है कि यह सिस्टम न तो कॉल रिकॉर्ड करेगा और न ही बातचीत को ट्रांसक्राइब करेगा. इसके अलावा यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है, केवल अनजान नंबर्स पर काम करता है और कॉल में मौजूद दोनों लोगों को एक बीप के जरिए सूचित भी करता है.

OTP की जगह आने वाली है नई SIM-आधारित वेरिफिकेशन तकनीक

Google एक और महत्वपूर्ण तकनीक पर काम कर रहा है ePNV (Enhanced Phone Number Verification). यह सिस्टम पारंपरिक SMS OTP की जगह सीधे SIM-आधारित ऑथेंटिकेशन देगा. भारत में इसे पार्टनर्स के साथ मिलकर टेस्ट किया जा रहा है ताकि डिजिटल लेनदेन और भी सुरक्षित हो सके.

भारत: AI सुरक्षा तकनीक का टेस्ट ग्राउंड

Google के प्राइवेसी, सेफ्टी और सिक्योरिटी के VP इवान कोटसोविनोस का कहना है कि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ते बाज़ारों में से एक है, इसलिए कंपनी यहां ऐसी AI तकनीकें विकसित कर रही है जो फ्रॉड रोकने में मदद कर सकें. उनका कहना है कि जब सुरक्षा सिस्टम डिवाइस के भीतर ही चलते हैं तो ठगों के लिए यूज़र्स को निशाना बनाना और कठिन हो जाता है.

