Whatsapp Features: व्हाट्सएप हर कुछ दिनों में नए फीचर्स लाता रहता है लेकिन हममें से कई लोग सिर्फ चैट और कॉल तक ही इसका इस्तेमाल करते हैं. इस बीच ऐप में कई ऐसे एडवांस्ड फीचर्स quietly जुड़ चुके हैं जो आपकी प्राइवेसी, सुविधा और चैटिंग अनुभव तीनों को बेहतर बनाते हैं. आइए जानते हैं ये फीचर्स क्या हैं और क्यों जरूरी हैं.

ऑटोमैटिक हाई-क्वालिटी फोटो शेयरिंग

ज्यादातर मैसेजिंग ऐप्स फोटो को कंप्रेस कर देते हैं लेकिन व्हाट्सएप में अब आप फोटो और वीडियो को हमेशा HD क्वालिटी में भेज सकते हैं. HD आइकन दबाकर अलग से चुनने की जरूरत नहीं आप इसे डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं. इसके लिए Settings > Storage and Data > Media Upload Quality में जाकर HD चुनें. हालांकि इससे स्टोरेज थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल होगा लेकिन फोटो की क्वालिटी बेहद शानदार रहती है.

पासकी से अकाउंट को करें और सुरक्षित

व्हाट्सएप अब पासकी लॉगिन सपोर्ट करता है जिसमें आपका फेस या फिंगरप्रिंट ही आपकी पहचान होता है. अगर फोन चोरी हो जाए या कोई आपका व्हाट्सएप सेटअप करने की कोशिश करे तो बिना आपकी बायोमेट्रिक आईडी के ऐप खुल ही नहीं पाएगा. इसे ऑन करने के लिए Settings > Account > Passkeys में जाएं. साथ ही Chats > Chat Backup में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड बैकअप भी सक्रिय कर सकते हैं.

एक ही फोन में चलाएं दो व्हाट्सएप अकाउंट

पहले दो नंबर चलाने के लिए ऐप क्लोन या WhatsApp Business की जरूरत पड़ती थी. अब व्हाट्सएप ने मल्टी-अकाउंट फीचर सब ऐंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध कर दिया है. तीन-डॉट मेन्यू > Settings में जाएं और नाम के बगल में दिख रहे + आइकन पर टैप करें. कुछ स्टेप्स फॉलो करें और आपका दूसरा अकाउंट तैयार बिना किसी अतिरिक्त ऐप के.

चैट के अंदर ही तुरंत अनुवाद

किसी मैसेज को दूसरी भाषा में पढ़ना है? अब अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं. मैसेज को लंबा दबाएं, More चुनें और Translate पर टैप करें. भाषा पैक डाउनलोड होते ही अनुवाद तुरंत दिखाई देगा. आप चाहें तो पूरे चैट थ्रेड के लिए ऑटो-ट्रांसलेशन भी ऑन कर सकते हैं जिससे विदेशी भाषा वाला चैट पढ़ना बेहद आसान हो जाता है.

ग्रुप चैट के लिए AI आधारित स्मार्ट समरी

लगातार चलता रहने वाला ग्रुप चैट मिस कर दिया?

Meta AI का नया Message Summaries फीचर आपके लिए पूरी चैट का छोटा और क्लियर सारांश तैयार कर देता है. Unread मैसेज होने पर Summarise Privately का विकल्प दिखेगा. यह फीचर फोन में ही प्रोसेस होता है यानी आपकी चैट Meta तक नहीं जाती. हालांकि फिलहाल यह सीमित भाषाओं और क्षेत्रों में उपलब्ध है.

